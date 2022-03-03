В реакторном отделении энергоблока № 1 АЭС «Аккую» завершена установка компонентов основного оборудования реакторной установки. Наряду с корпусом атомного реактора, смонтированным в 2021 году, в здании реактора установлены в проектное положение корпуса главных циркуляционных насосов агрегатов (ГЦНА), гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) и парогенераторы. В зону монтажа также поданы блоки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), укрупнительная сборка которых производилась в специально оборудованном цехе на территории площадки строительства АЭС.

Монтаж оборудования проводится при помощи тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000 с использованием технологии Open Top, когда оборудование подается через открытый верх цилиндрической части здания реактора. «Установив парогенераторы, мы еще на шаг приблизились к ключевому событию сооружения первого энергоблока – сварке главного циркуляционного трубопровода, по которому будет циркулировать теплоноситель первого контура. Строителям предстоит оборудовать так называемую зону чистого монтажа. Во время сварки ГЦТ обеспечивается чистота помещений, качество и влажность воздуха, так как к качеству сварных соединений ГЦТ предъявляются самые строгие требования», – отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар» – директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

С завершением монтажа парогенераторов начинается этап подготовки к сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), соединяющего основное оборудование первого контура АЭС. Этап сварки ГЦТ, крайне важный для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока, занимает около 3 месяцев. К сварке планируется приступить весной 2022 года.

Корпусы ГЦНА — изделия первого класса безопасности. На атомной станции главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя (обессоленной воды) температурой 300 градусов Цельсия под давлением около 160 атмосфер. Масса одного корпуса составляет более 31 тонны при высоте 3,5 метра и ширине свыше 3 метров. Один энергоблок атомной станции с реакторами типа ВВЭР-1200 оборудуется четырьмя ГЦНА, при этом безопасная эксплуатация АЭС обеспечена при двух работающих насосах со снижением мощности энергоблока.

Гидроёмкости САОЗ – один из важнейших элементов системы безопасности АЭС. Четыре ёмкости из углеродистой стали массой 78 тонн каждая, по одной на каждую петлю главного циркуляционного трубопровода, при работе содержат по 60 тонн водного раствора борной кислоты и соединяются с корпусом реактора. САОЗ предназначена для автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора в случае утечки теплоносителя. Система обеспечивает безопасное снятие остаточного тепловыделения реактора в случае возникновения нештатной ситуации с разгерметизацией первого контура.

Парогенераторы относятся к основному оборудованию циркуляционного контура реакторной установки и предназначены для передачи тепла, выделяющегося в активной зоне реактора, во второй контур, где генерируется водяной пар, вращающий турбину энергоблока.

Источник: Пресс-служба АО «Аккую Нуклеар»