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Игорь Маковский и Алексей Смирнов обсудили вопросы надежности энергоснабжения Курской области

4 марта генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и первый заместитель Губернатора и руководитель оперативного Штаба в Курской области Алексей Смирнов провели рабочую встречу. Основной темой обсуждения стало качественное и бесперебойное энергообеспечение потребителей Курской области на приграничных территориях.

Игорь Маковский подчеркнул, что на особом контроле у энергетиков находятся медицинские и социально значимые объекты. В ходе встречи также отмечалось, что налаженные логистика и обмен информацией при четком взаимодействии с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют энергетикам своевременно обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в любых ситуациях.

В администрации Курской области высоко оценивают деятельность специалистов «Россети Центр».

«Обеспечивая надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей на всей территории области, даже в условиях нештатных ситуаций, специалисты «Россети Центр» вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие и стабильность всего региона», - отметил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.

«Нашей главной задачей было и остается повышение надежности электросетевого комплекса, что гарантирует качественное, бесперебойное электроснабжение потребителей. Сегодня мы уделяем особое внимание работе районов электрических сетей на приграничных территориях. Приграничные РЭС подтвердили, что готовы своевременно мобилизовать все необходимые силы и средства и оперативно отреагировать на любые вызовы», – отметил Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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