4 марта генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и первый заместитель Губернатора и руководитель оперативного Штаба в Курской области Алексей Смирнов провели рабочую встречу. Основной темой обсуждения стало качественное и бесперебойное энергообеспечение потребителей Курской области на приграничных территориях.

Игорь Маковский подчеркнул, что на особом контроле у энергетиков находятся медицинские и социально значимые объекты. В ходе встречи также отмечалось, что налаженные логистика и обмен информацией при четком взаимодействии с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами, позволяют энергетикам своевременно обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в любых ситуациях.

В администрации Курской области высоко оценивают деятельность специалистов «Россети Центр».

«Обеспечивая надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей на всей территории области, даже в условиях нештатных ситуаций, специалисты «Россети Центр» вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие и стабильность всего региона», - отметил первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.