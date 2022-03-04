Компания «Русатом Металлургические технологии» (ООО «Русатом МеталлТех», интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия») приняла участие в XVIII Красноярском экономическом форуме, прошедшем 2-4 марта 2022 года на площадке Сибирского федерального университета.

Ключевая тема форума была сформулирована так: «Сибирь: экономика будущего». Работа КЭФ-2022 была ориентирована на обсуждение приоритетных вопросов экологии, «зелёной» экономики, российской практики применения принципов ESG, а развития ресурсного потенциала Ангаро-Енисейского макрорегиона и Сибири в целом. Организаторами форума выступили Правительство Красноярского края, Администрация Губернатора Красноярского края, Сибирский федеральный университет, Корпорация развития Енисейской Сибири.

Генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов стал участником экспертной дискуссии «Эко-френдли промышленность. Эффективность и выгода против глобального тренда» сессии «Промышленность и экологическая трансформация». В своем выступления он привел аргументы о необходимости декарбонизации транспортной отрасли и рассказал о значении металлургической продукции в развитие безуглеродных технологий. Речь идет о применении высокотехнологичных контактных проводов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) на базе российского технического решения в части узлов и конструкций, выпускаемых ООО «Русатом МеталлТех».

Также была затронута тема постоянных редкоземельных магнитов систем неодим-железо-бор для нужд промышленности - ветроэнергетики и электротранспорта. Именно сейчас принимается решение о создании высокотехнологичного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов, что позволит удовлетворить спрос отечественных «зеленых» отраслей в российских комплектующих.

Контактные провода из сверхпрочного сплава медь-ниобий способны обеспечить движение поездов на скорости вплоть до 400 км/ч, при этом ВСМ позволит существенно сократить негативные выбросы в окружающую среду благодаря большей экологичности и энергоэффективности подвижного состава по отношению к традиционным железнодорожным линиям, авто- и авиатранспорту.

Источник: Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»