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На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС начался текущий ремонт гидроагрегата №3

На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС начался текущий ремонт гидроагрегата №3

4 марта 2022, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ ГЭС-ГАЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Гидроэнергетики начали текущий ремонт гидроагрегата № 3 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Карачаево-Черкесского филиала РусГидро. Ремонт проводится в рамках ежегодной ремонтной кампании в течение марта 2022 года.

Специалисты Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) выполнят проверку и регулировку направляющих подшипников генератора и турбины, проведут осмотр статора и ротора гидрогенератора №3, регулировку лопаток направляющего аппарата, ремонт рабочего колеса гидротурбины №3 и силового трансформатора Т-3.

В 2021 году гидроэнергетики провели текущий ремонт гидроагрегатов № 1, №2, №3 и №4, двух трансформаторов.

В первом квартале 2022 года продолжены работы по обновлению оборудования и автоматизации КИА объектов перебросного канала. По программе ремонтов выполняются мероприятия по закреплению водобоя правого берега крупногабаритной скальной породой на гидроузле Большой Зеленчук. Все проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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