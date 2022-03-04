Филиалом АО «Сетевая компания» - «Приволжские электрические сети» успешно закончены работы по сопровождению строительства и вводу в эксплуатацию двухтрансформаторной подстанции ПС 35/0,4 кВ Ковалинская с двумя кабельными отпайками от КВЛ 35 кВ Юбилейная – Боровое Матюшино 1 и 2 цепь.

Подстанция расположена рядом с н.п. Песчаные Ковали Лаишевского района – активно развивающемся пригороде Казани. Подстанция размером 30 на 30 метров включает в себя: ОРУ 35 кВ с вакуумными выключателями модели Smart и разъединителями с моторными приводами, два масляных трансформатора мощностью по 1,6 МВА, шинные мосты трансформаторов 0,4 кВ с жесткой и кабельной ошиновкой, блочное распределительное устройство 0,4 кВ с кабельным подземным этажом. Оборудование прошло комплексные опробования без отклонений и включено по нормальной схеме.

В связи со значительной сложностью согласования трассы кабельной отпайки от КВЛ 35 кВ Юбилейная – Боровое Матюшино 2 цепь, связанной с запретом прокладки линейных объектов в лесопарковых зонах и существенными стесненными условиями, объект был разделен на два этапа: в первый этап вошло строительство кабельной отпайки от КВЛ 35 кВ Юбилейная – Боровое Матюшино 1 цепь и ПС 35 кВ Ковалинская, а в ходе второго этапа – кабельной отпайки от КВЛ 35 кВ Юбилейная – Боровое Матюшино 2 цепь. При проектировании и строительстве ПС 35 кВ Ковалинская с кабельными отпайками были реализованы современные, высокотехнологичные решения. В связи со значительными токами короткого замыкания по 0,4 кВ были установлены токоограничивающие реакторы. Пересечение обеими кабельными отпайками магистральных нефтепроводов и газопровода, кабелей связи, идущих в одном коридоре, было выполнено методом ГНБ длиной 136 метров. Для подключения кабельной отпайки от кабельного участка КВЛ 35 кВ Юбилейная – Боровое Матюшино 2 цепь был применен специальный шкаф заводского исполнения.

Все проектные и строительно-монтажные работы были выполнены качественно и своевременно, благодаря слаженному взаимодействию персонала АО «Сетевая компания» с подрядными организациями ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ОАО «РСУ 10», ООО «ПСК СтройИнвест».

Сейчас на диспетчерский пункт Приволжских электрических сетей передается вся необходимая телеинформация, имеется возможность телеуправления всеми коммутационными аппаратами.