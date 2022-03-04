Проект "Ростсельмаша" по строительству в Ростове-на-Дону тракторного завода включен в перечень региональных инвестиционных проектов (РИП), сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По его словам, в рамках реализации инвестиционного послания усовершенствовано региональное законодательство и внедрен механизм РИП.

"И сразу подана первая заявка на включение проекта Тракторного завода компании "Ростсельмаш" в перечень РИПов", - сказал Сорокин.

Он добавил, что по итогам 2021 года в ООО "КЗ "Ростсельмаш" отгружено товаров собственного производства на сумму 66,7 млрд рублей (131,3%). Выпущено 7926 машин, из них 5701 - зерноуборочные комбайны, 339 - кормоуборочные комбайны, 354 - самоходные косилки, 1530 тракторов и два опрыскивателя.

"Сегодня перед Ростсельмашем стоит задача дальнейшего расширения модельного ряда: небольшие трактора, прицепные орудия для сельского хозяйства, в строительно-дорожной технике, технике для коммунального хозяйства. Перспективы для роста у компании есть. Компания планирует не только увеличивать модельный ряд, но и расширять производство коробок передачи и редукторов, модернизировать литейное производство и применять электронные системы", - подчеркнул Сорокин, отметив, что также в прошлом году началось строительство тракторного завода и нового окрасочного комплекса.

Институт РИП был введен в 2014 году. Он предполагает предоставление компаниям льгот по налогу на прибыль, введение коэффициентов, понижающих НДПИ, и применение повышающего коэффициента по амортизации.

В сентябре 2021 года "Ростсельмаш" приступил к строительству в Ростове-на-Дону завода, который производит тракторы, коммунальную технику и комбайны. Мощность предприятия составит 5 тыс. единиц самоходной техники в год. Ожидается, что инвестиции в строительство завода превысят 6 млрд рублей. Предполагается, что завод выйдет на проектную мощность в 2023 году.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Фото: rostselmash.com