Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 11 российских энергетических компаний. Среди них "Интер РАО", "Атомэнергопром", "Русгидро", "Мосэнерго", "Энел Россия" и ЭН+, сообщается в пятницу на сайте Fitch.

Агентство также поместило рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до "B" компаний ФСК "ЕЭС", "Россети Московский регион", АО "Атомэнергопром", "Интер РАО", ПАО "Русгидро", ПАО "Мосэнерго", Энел Россия, ЭН+,ТГК-1 и ОГК-2.

"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение операционной среды в России и ослабление финансовой гибкости и последовали за понижением агентством суверенных рейтингов России 2 марта 2022 года", - добавили в агентстве.

3 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня "B" с "BBB".

Фото: © REUTERS/Dylan Martinez