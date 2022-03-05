"Инкаб" сохранит выплаты купонов по облигациям

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5 марта 2022, 17:36
Рубрика: Компании
Метки: ИНКАБ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Коммерсантъ
«Инкаб» выплатит купоны по облигациям, размещенным в декабре. Об этом сообщается на сайте компании. «Средства под выплаты зарезервированы. Технический дефолт не рассматривается ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении предприятия.
Также сообщается, что сейчас компания проводит анализ текущей экономической ситуации: изучает изменение внешних факторов и их влияние на производство, напрямую ведет переговоры с контрагентами по всему миру и актуализирует стратегию.
«Мы приложим все силы для того, чтобы пройти через все испытания достойно и обеспечить наших клиентов отличным оптическим кабелем, который объединяет мир», – подчеркивает «Инкаб».
«Инкаб» разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб квартира компании находятся в Перми. Также предприятие имеет производственные площадки в Арлингтоне (США) и Эрфурте (Германия). В декабре предприятие разместило 785 тыс. биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение ценных бумаг было произведено путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Фото: Инкаб
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