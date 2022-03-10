Белорусские энергетики обеспечили электроэнергией Чернобыльскую АЭС, которая в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил России. Линия электропередачи до Мозыря поставлена под напряжение, сказал журналистам заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

"Белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем ВС РФ. Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции", - сказал он.

В среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты совершили провокацию, нанеся удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы.

В свою очередь заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы.