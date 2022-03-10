Комплекс наливных грузов реконструируют в порту Усть-Луга

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемый участок Комплекса наливных грузов в порту Усть-Луга находится на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, в восточной части Лужской губы Финского залива.

Проектной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, предусмотрена реконструкция технологических объектов терминала для увеличения грузооборота светлых нефтепродуктов. Реализация проекта предполагает выделение трех этапов. На первом планируется модернизация (дооборудование) действующих и размещение новых зданий и сооружений на территории комплекса, включая сливной коллектор вдоль пути железнодорожной эстакады и насосные станции. На втором и третьем этапах пройдет реконструкция других производственных площадок и коммуникаций, в том числе резервуарного парка и эстакады слива темных нефтепродуктов, межблочных трубопроводов, кабельных эстакад, распределительных трансформаторных подстанций и иных производственных и вспомогательных объектов и сооружений.

По окончании первого этапа реконструкции грузооборот Комплекса светлых нефтепродуктов увеличится с 12 млн до 16 млн тонн в год, по итогам второго и третьего этапов – соответственно, до 18 и 23 млн тонн в год.

Проектировщик – ООО «ГСИ «ГИПРОКАУЧУК».

Фото: Морской порт Усть-Луга