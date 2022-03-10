Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на третий этап строительства скоростной автодороги М-11 «Нева» на участке км 149 – км 208 с последующей эксплуатацией на платной основе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемый участок скоростной автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» расположен в Калининском районе Тверской области и рассматривается как Северный обход Твери. Он существенно улучшит дорожно-транспортную и экологическую ситуацию, а также повысит транспортную доступность туристических объектов в зоне тяготения нового участка М-11. К концу 2023 года строители намерены обеспечить движение автомобилей по основному ходу трассы.

Проектной документацией, получившей с учетом внесенных изменений положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство участка скоростной автомагистрали М-11 «Нева» на км 149 – км 208. Длина дороги I-А технической категории составит 63,77 км.

Обход Твери будет четырехполосным – по две полосы в каждом направлении. В ходе работ планируется строительство 28 искусственных сооружений, в том числе мостовой переход через реку Волгу общей длиной около 740 м, а также устройство транспортных развязок в разных уровнях. Путепроводы будут возведены на пересечении с трассой М-10 «Россия», автодорогами «Тверь – Кимры», «Тверь – Бежецк – Весьегонск– Устюжна», «Медное – Кулицкое». Пункты взимания платы будут расположены на пикетах км 159+400 и км 177+000.

При пересечении строящейся скоростной автомагистрали с воздушными линиями электропередач предусмотрена их реконструкция с изменением трассировки. А в местах пересечения с газопроводами высокого давления будет выполнена их подземная переукладка.

Заказчик – Государственная компания «Автодор».

Проектировщик – АО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект».

Фото: ООО «Автодор-Платные Дороги»