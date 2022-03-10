Приглашаем посетить стенд Кабельного завода "АЛЮР"

Конкурс RusCable PR-Challenge 22 на лучшую пресс-службу
и отдел маркетинга отраслевых компаний пройдет на Cabex 2022!
10 марта 2022, 17:36
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"
Приглашаем вас посетить стенд Кабельного завода "АЛЮР" на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.
На стенде будет представлено новое оформление концепции и ценностей Кабельного завода «АЛЮР». Высококвалифицированные специалисты завода расскажут об особенностях продукции и условиях производства. На стенде у вас будет возможность получить прямые контакты руководящих лиц и технических специалистов Кабельного завода «АЛЮР».
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