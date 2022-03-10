Приглашаем посетить стенд Кабельного завода "АЛЮР"

Приглашаем вас посетить стенд Кабельного завода "АЛЮР" на 20-й юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Даты проведения: 15-17 марта 2022 года

Новое место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Ознакомиться с продукцией нашей компании можно будет на стенде 727А в Павильоне №1.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет, указав промокод ALUR22.

На стенде будет представлено новое оформление концепции и ценностей Кабельного завода «АЛЮР». Высококвалифицированные специалисты завода расскажут об особенностях продукции и условиях производства. На стенде у вас будет возможность получить прямые контакты руководящих лиц и технических специалистов Кабельного завода «АЛЮР».