На строящемся стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный собран второй ярус кабель-заправочной башни. Этот уровень состоит из левой и правой частей и нижнего перекрытия, которое их соединяет. В настоящее время все три части установлены в проектное положение.

Кабель-заправочная башня для ракеты «Ангара» высотой 66 метров и весом около 3000 тонн предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса. Она обеспечивает ветровое удержания носителя, а также доступ специалистов к зонам обслуживания ракеты-носителя, установленной на пусковой стол.

Фото: roscosmos.ru