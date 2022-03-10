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10 марта 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, РОСКОСМОС
Источник: roscosmos.ru
На строящемся стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный собран второй ярус кабель-заправочной башни. Этот уровень состоит из левой и правой частей и нижнего перекрытия, которое их соединяет. В настоящее время все три части установлены в проектное положение.
Кабель-заправочная башня для ракеты «Ангара» высотой 66 метров и весом около 3000 тонн предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса. Она обеспечивает ветровое удержания носителя, а также доступ специалистов к зонам обслуживания ракеты-носителя, установленной на пусковой стол.
Фото: roscosmos.ru
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