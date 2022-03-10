В России появятся собственные технологии и системы накопления электроэнергии.

Соответствующее соглашение о намерениях по развитию этой области подписали Правительство Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 28 февраля Правительством было выпущено соответствующее распоряжение №356-р о подписании соглашения.

«Взаимодействие Правительства и “Росатома” направлено на достижение Россией лидирующих позиций на глобальных технологических рынках систем накопления электроэнергии, в том числе портативных. Для реализации поставленной цели будет разработана “дорожная карта”, предусматривающая соответствующие целевые показатели технологического развития и план мероприятий по их достижению», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Вице-премьер добавил, что разработка собственных систем накопления электроэнергии окажет синергетический эффект на многие отрасли российской промышленности, в том числе будет способствовать решению задачи по разработке собственного электрического автотранспорта, которая обозначена в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.