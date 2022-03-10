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10 марта 2022, 17:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РОСАТОМ, СНЭ, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: government.ru
В России появятся собственные технологии и системы накопления электроэнергии.
Соответствующее соглашение о намерениях по развитию этой области подписали Правительство Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 28 февраля Правительством было выпущено соответствующее распоряжение №356-р о подписании соглашения.
«Взаимодействие Правительства и “Росатома” направлено на достижение Россией лидирующих позиций на глобальных технологических рынках систем накопления электроэнергии, в том числе портативных. Для реализации поставленной цели будет разработана “дорожная карта”, предусматривающая соответствующие целевые показатели технологического развития и план мероприятий по их достижению», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
Вице-премьер добавил, что разработка собственных систем накопления электроэнергии окажет синергетический эффект на многие отрасли российской промышленности, в том числе будет способствовать решению задачи по разработке собственного электрического автотранспорта, которая обозначена в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.
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