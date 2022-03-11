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11 марта 2022, 17:30
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
В конце 2021 года для оценки соответствия системы менеджмента качества (бизнеса) ООО «Томсккабель» требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS) был проведен сертификационный аудит АС «Русский Регистр».
Предприятие произвело на аудиторов хорошее впечатление, ими было отмечено, что:
Процессы СМК (СМБ), необходимые для проведения анализа заинтересованных сторон, а также получения информации о восприятии клиентом организации и ее продукции, разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии.
Результаты обратной связи от потребителей демонстрируют высокий уровень их удовлетворенности.
Все обязательные процессы, требуемые ISO/ТS 22163:2017 разработаны, внедрены и проанализированы.
Как следствие стало получение ООО «Томсккабель» сертификата соответствия требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS).
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