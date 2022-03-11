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ООО "Томсккабель" получен сертификат соответствия требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS)

В конце 2021 года для оценки соответствия системы менеджмента качества (бизнеса) ООО «Томсккабель» требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS) был проведен сертификационный аудит АС «Русский Регистр».

Предприятие произвело на аудиторов хорошее впечатление, ими было отмечено, что:

  • Значительные средства инвестируются в развитие инфраструктуры, закупку оборудования, улучшение условий труда и совершенствование технологии.
  • Процессы производства обладают высокой степенью автоматизации, прослеживаемости результатов производства, контроля и испытаний в информационных системах.
  • Широкий ряд номенклатурной продукции и возможность адаптации производства под различные потребительские требования позволяет сохранять устойчивое положение на рынке (стабильное вхождение в 10 крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции), сохранять норму рентабельности производства.
  • Большой опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов и опыт целевых поставок кабельно-проводниковой продукции для использования в различных отраслях промышленности.

Процессы СМК (СМБ), необходимые для проведения анализа заинтересованных сторон, а также получения информации о восприятии клиентом организации и ее продукции, разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии.

Результаты обратной связи от потребителей демонстрируют высокий уровень их удовлетворенности.

Все обязательные процессы, требуемые ISO/ТS 22163:2017 разработаны, внедрены и проанализированы.

Как следствие стало получение ООО «Томсккабель» сертификата соответствия требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS).

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Источник: ООО "Томсккабель"

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