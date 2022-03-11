Зампред Орловского облсовета, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту, генеральный директор завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» о дальнейших перспективах развития отечественной экономики.

Экономическая сфера России на сегодняшний день оказалась не в простых условиях. Как могут сказаться санкции на различных отраслях промышленности и какие могут быть пути дальнейшего развития? Отвечает Зампред Орловского облсовета, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту, генеральный директор завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

Уважаемый Сергей Николаевич! Скажите, пожалуйста, как спецоперация на Украине может сказаться на экономике России в целом, на промышленности и насыщенности товарами рынка в частности?

Я считаю в корне верным решение накопленных проблем внутри Крыма, Донецкой и Луганской республик нынешним способом. В течение 30 лет страны Запада попирали межгосударственные договорённости и права российских граждан в любой точке планеты, в случае несогласованных решений России вводили против нас санкции. В странах бывшего Варшавского договора реализовывалась русофобская программа. Наш президент Владимир Владимирович Путин, предвидя ситуацию усиления санкций по отношению к России, видя угрозу, в том числе военного вторжения на территорию Российской Федерации и утраты суверенитета, действует решительно! Существующие санкции, проявившиеся быстро, но вполне закономерно, были бы итак осуществлены. Ваш вопрос необходимо разбить на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В краткосрочной перспективе мы увидим сжатие рынка, серьёзное уменьшение каналов продаж и возможностей комфортной покупки товаров. Это касается как товаров народного потребления, так и товаров для строительства и промышленности, думаю и аграрного комплекса. Разрывы логистических цепочек – это одна из бед, но не главная! Есть уникальные продукты, которые производятся только в странах из недружественного списка. Это и программное обеспечение, и цифровые аппаратные комплексы, и в целом станки, машины, роботы, и производственные линии, которые имеют управление подобными программно-аппаратными комплексами. Остановка предприятий, покидающих Российскую Федерацию, приведет к снижению уровня благосостояния и дефициту привычных гражданам брендов. Однако освободившиеся места могут быть заняты другими мировыми игроками и отечественными производителями. Теперь более подробно о долгосрочной перспективе и моих предложениях! В своих предложениях я не раз высказывался о необходимости укрепления и стимулирования существующих отечественных производств! Сейчас время играет против промышленного сектора России и необходимо спешить с этим. Иностранные производители консервируют производства, сокращая штаты сотрудников. Считаю правильным решение национализировать подобные производства и передать их в управление умелым производственникам и бизнесменам с обязательством сохранять штат сотрудников!

Внешнеэкономическая деятельность приостановлена! Необходимо усиливать сотрудничество с дружественными странами, создавать там крупные отраслевые или региональные торговые предприятия для организации импорта и экспорта продукции и техники.

Уменьшение торговых каналов, выход крупных торговых сетей из России. Создание многообразия цифровых каналов продаж и расширение работы ярмарок. Считаю правильным, когда товар проходит от производителя к потребителю не более 1-2 дистрибьюторской компании.

Отсутствует ряд не просто технологий, а целых отраслей промышленности! Необходимо субсидирование не только НИОКРов, но и строительства целых заводов, которые помогут избежать дефицита комплектующих существующих производств.

Малые и средние промышленные предприятия, как правило, имеют невысокую эффективность работы, даже при условии работы в рамках промышленного кластера. Необходимо создавать предпосылки для укрупнения и объединения производств с целью увеличения их эффективности!

На сегодня для ряда отраслей существуют затруднения, связанные с банковской деятельностью, деятельностью Росфинмониторинга и работой налоговой инспекции. Налоговая инспекция, выполняя свою правильную и необходимую роль, иногда превышает полномочия для достижения целевых показателей, таким образом нанося негативное влияние на развитие предприятий и экономику государства в долгосрочной перспективе! Росфинмониторинг и банки, работая только по определённым триггерам, не учитывают особенностей работы каждой отдельной, тем более новой, компании. Я предлагаю создавать в регионах рабочие группы, состоящие из высших должностных лиц исполнительной власти, ответственных за экономику и промышленность, Центрального банка, крупнейших банков, руководителей бизнес-сообществ, из уполномоченного по защите прав предпринимателей для ускоренного решения затрудняющих предпринимательскую деятельность вопросов, регионального руководителя ФНС. Производственная самодостаточность и внутренний рынок – на сегодня это наши главные цели.

Сергей Николаевич, вы очень подробно раскрыли предыдущий вопрос, скажите, как Вы считаете возможным сдержать рост цен на товары.