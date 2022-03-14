В новый санкционный пакет Евросоюза не попадут поставки поставки титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды и других металлов, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на Bloomberg.

"В то время как под санкции подпал стальной готовый прокат, не вошли в этот список слябы и стальная заготовка. Многие европейские сталепроизводители зависят от российского экспорта и им бы пришлось заменять их в случае запрета поставок", - отмечает агентство.

Новые меры могут привести к дальнейшему напряжению на европейском стальном рынке, на котором уже сказываются ограничения поставок металла с Украины.

14 марта было объявлено, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России - граждан и юридических лиц, а также нескольких секторов российской экономики - в связи с событиями на Украине.

11 марта Еврокомиссия предупредила, что новый пакет санкций включит запрет импорта ключевой продукции российской сталелитейной отрасли.

Россия производит 76 млн тонн стали, что составляет около 4% мирового предложения металла. Согласно обзору "Атона", в российском горно-металлургическом секторе продажи на внутреннем рынке (включая СНГ) обеспечивают примерно 45% выручки, доля Европы составляет 25%, Америки - 15%. У "Новолипецкого металлургического комбината", согласно оценкам аналитиков, около 18% выручки приходится на страны Европы, у "Северстали" - 34%, Evraz - 7%, "Магнитогорского металлургического комбината" - также 7%. "Металлоинвест" в 2021 году отгрузил в Европу более 30% от общего объема железорудной продукции.