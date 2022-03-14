На базе ГИСП запущен новый сервис "Биржа импортозамещения"

В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России совместно с ПАО "Газпромбанк" и АНО "Агентство по технологическому развитию" запускает новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения» (ССЫЛКА: ЭТП ГПБ (etpgpb.ru)).

С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников,

- прокомментировал запуск сервиса Первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Сервис реализован на Электронной торговой площадке ГПБ на базе ГИСП, которые давно развиваются в партнерстве. На сегодняшний день Государственная информационная система промышленности насчитывает более 14 тысяч пользователей – промышленных предприятий. Таким образом, этот цифровой инструмент является оптимальной площадкой для создания нового сервиса.

Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения.

Основными преимуществами «Биржи импортозамещения» на базе ГИСП являются: наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика, готовая экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков (включая дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг).