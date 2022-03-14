 
Цифровая революция

На базе ГИСП запущен новый сервис "Биржа импортозамещения"

На базе ГИСП запущен новый сервис Биржа импортозамещения

14 марта 2022, 09:12
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Источник: Минпромторг России

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В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России совместно с ПАО "Газпромбанк" и АНО "Агентство по технологическому развитию" запускает новый онлайн сервис «Биржа импортозамещения» (ССЫЛКА: ЭТП ГПБ (etpgpb.ru)). 

С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников,

- прокомментировал запуск сервиса Первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Сервис реализован на Электронной торговой площадке ГПБ на базе ГИСП, которые давно развиваются в партнерстве. На сегодняшний день Государственная информационная система промышленности насчитывает более 14 тысяч пользователей – промышленных предприятий. Таким образом, этот цифровой инструмент является оптимальной площадкой для создания нового сервиса. 

Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения. 

Основными преимуществами «Биржи импортозамещения» на базе ГИСП являются: наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика, готовая экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков (включая дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг).

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Источник: Минпромторг России

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