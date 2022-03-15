 
Модернизация

Игорь Маковский поставил задачи по обеспечению безопасности и устойчивого функционирования электросетевого комплекса в новых реалиях

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где были поставлены задачи филиалам Общества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и безусловной реализации мероприятий информационной безопасности. 

Глава энергокомпании подчеркнул, что на Обществе лежит ответственность за создание суверенного энергетического продукта, неотъемлемой частью которого являются отечественные ИТ-системы и средства защиты. При этом перед компанией встает ряд вызовов, с которыми отрасль не сталкивалась ранее, среди которых необходимость перехода на российские аналоги оборудования и программного обеспечения в самом ближайшем будущем, а также кратно возросшая угроза внешней хакерской активности. 

В завершение совещания руководитель компании поставил задачу профильным департаментам ускорить темпы работы по усилению комплексной системы безопасности на базе отечественного ПО, для чего в кратчайшие сроки обновить и протестировать программные и аппаратные средства защиты российского производства. 

«В любых условиях, при самых тяжелых внешних воздействиях энергетики обязаны выполнять свою основную задачу – обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» постоянно готовы на высоком уровне встретить информационные угрозы и оперативно отреагировать на их последствия, чтобы гарантировать энергобезопасность регионов», – подчеркнул Игорь Маковский

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр и Приволжье

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Уральский турбинный завод: работы по модернизации турбины на Красноярской ТЭЦ-2 вышли на финишную пр... 15.03.2022
Уральский турбинный завод: работы по модернизации турбины на Красноярской ТЭЦ-2 вышли на финишную пр...
ГУП РК 15.03.2022
ГУП РК "Крымэнерго" подключает социальные объекты и ремонтирует электросети в Симферопольском районе
В районе Волгоградской области за год построят 1,5 км линий освещения 14.03.2022
В районе Волгоградской области за год построят 1,5 км линий освещения
Энергетики повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших промыслов 14.03.2022
Энергетики повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших промыслов "Сургутнефтегаза"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно