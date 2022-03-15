Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где были поставлены задачи филиалам Общества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и безусловной реализации мероприятий информационной безопасности.

Глава энергокомпании подчеркнул, что на Обществе лежит ответственность за создание суверенного энергетического продукта, неотъемлемой частью которого являются отечественные ИТ-системы и средства защиты. При этом перед компанией встает ряд вызовов, с которыми отрасль не сталкивалась ранее, среди которых необходимость перехода на российские аналоги оборудования и программного обеспечения в самом ближайшем будущем, а также кратно возросшая угроза внешней хакерской активности.

В завершение совещания руководитель компании поставил задачу профильным департаментам ускорить темпы работы по усилению комплексной системы безопасности на базе отечественного ПО, для чего в кратчайшие сроки обновить и протестировать программные и аппаратные средства защиты российского производства.