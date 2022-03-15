Завод по производству кабеля получил в полтора раза больше заказов, чем в начале года, готовится к запуску нового производства и выходу на рынки за пределами России. В числе его клиентов крупнейшие операторы связи России и компании, которые проектируют и строят информационные дата-центры.

До недавнего времени они использовали кабель зарубежного производства. Но Запад объявил нам экономическую войну, иностранные поставщики ушли с рынка. На смену зарубежным продуктам приходят отечественные аналоги. Все необходимое оборудование предприятие закупило еще прошлым летом, полгода тестировало, в серию новинку запустят на днях.

Андрей Зуев, основатель завода: «Буквально на днях планируем уже запуск новых конструкций, которые как раз пойдут для нашего рынка в импортозамещение. Это кабели для информационных дата-центров, это кабели для прокладки по магистральной инфраструктуре России».

Артем Соловьев, руководитель дивизиона: «Увеличение спроса мы уже видим с начала этого года. Сейчас мы точно знаем, что он будет, и будет в разы увеличен. В течение пяти лет увеличение спроса, как мы планируем, будет где-то в 5-7 раз».

Сырье на заводе используют российское, так что проблем с поставками не будет. Оборудование импортное, но запчасти к нему можно закупать в Китае. Сейчас свою продукцию предприятие поставляет только по России. В планах – выход на рынки ближнего зарубежья. Первым на очереди – Казахстан. Компания также производит специальные шкафы для дата-центров – это тоже аналог импортной продукции, и к июню намерена расширить производство. Дополнительная площадка будет в Костроме, здесь создадут 100 рабочих мест, а общее количество персонала планируют увеличить на 30-50%. Сотрудники завода новых задач не боятся, уверены в своем будущем и даже ждут повышения зарплаты.

Ирина Чернышева, зам. начальника производства: «Загрузка очень большая. Сотрудники работают в режиме нон-стопа, выходные - не выходные. Наша продукция востребована, поэтому мы твердо стоим на ногах».

Артем Баринов, начальник смены: 9832 «Да, на самом деле у нас сейчас очень много заказов поступает. Следовательно, из-за этого сейчас будем много работать, и повышать людям зарплату будем».