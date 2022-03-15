Капремонт, ремонт и устройство защитных слоев выполнят на трассах Р-254 «Иртыш» и Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.

На участке с 151 по 202 км автодороги «Иртыш» продолжится капитальный ремонт, предусматривающий расширение проезжей части с двух до четырех полос движения. Работы стартовали в 2021 году. Ближайшей осенью планируется ввести в строй семь километров, а полностью 50-километровый участок сдадут в эксплуатацию к 2025 году. Также в текущем сезоне дорожники отремонтируют 12 км указанной трассы в Петуховском муниципальном округе, капитально отремонтируют мосты через реки Черная и Мендеря и обновят семь водопропускных труб.

Автомобильную дорогу Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган ждет ремонт на двух участках общей протяженностью 15 км. Защитные слои устроят на 64 км этой трассы вблизи Катайска, Шадринска, Кургана и на территории Кетовского района. Также в плане дорожных работ — ремонт моста через реку Ольховка в Долматовском районе.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находятся участки федеральных дорог, проходящих по территории Челябинской и Курганской областей, а именно: М-5 «Урал», М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень, Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Общая протяженность подведомственной сети – 1351,5 км.