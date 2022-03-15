В мероприятии приняли участие Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, депутат Госдумы РФ, руководитель Секции по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Юрий Станкевич, представители группы компаний «Россети», Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, «Транснефтьэнерго» и НИУ «МЭИ».

Главной темой встречи стало развитие нормативной базы по качеству электроэнергии в свете планируемых к принятию поправок в закон ФЗ-35 «Об электроэнергетике».

«Электроэнергия – уникальный продукт, на качество которого влияют не только субъекты отрасли, но и сами потребители. Большое число воздействующих факторов обуславливает необходимость четкого распределения зон ответственности. Это особенно актуально для регионов Дальнего Востока и Сибири, где мощные искажающие нагрузки электрифицированной тяги железных дорог и металлургических предприятий негативно влияют на качество электроэнергии», – отметил Андрей Майоров.

«Актуальность вопросов эффективной и надежной работы электросетевого комплекса возрастает в рамках текущей экономической повестки, которую реализуют правительство и парламент России в меняющихся условиях. В качественном электроснабжении непосредственно заинтересованы регионы, что следует из диалогов с рядом губернаторов. Для развития этих процессов необходимо совершенствование нормативной базы. Такая работа идет постоянно, в нее вовлечены эксперты и представители бизнеса, в числе которых «Россети», – подчеркнул Юрий Станкевич.

Принято решение о продолжении открытой дискуссии на площадке ПАО «Россети» с участием всех заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей и экспертов, направленной на формирование системы подзаконных актов, необходимой для обеспечения нормативного качества электроэнергии в электрических сетях России.

В качестве приоритетных направлений развития нормативно-правовой базы названы: