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На площадке Группы "Россети" прошел семинар, посвященный обеспечению нормативного качества электроснабжения

На площадке Группы Россети прошел семинар, посвященный обеспечению нормативного качества электроснабжения

15 марта 2022, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, СЕМИНАР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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В мероприятии приняли участие Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, депутат Госдумы РФ, руководитель Секции по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Юрий Станкевич, представители группы компаний «Россети», Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, «Транснефтьэнерго» и НИУ «МЭИ».

Главной темой встречи стало развитие нормативной базы по качеству электроэнергии в свете планируемых к принятию поправок в закон ФЗ-35 «Об электроэнергетике».

«Электроэнергия – уникальный продукт, на качество которого влияют не только субъекты отрасли, но и сами потребители. Большое число воздействующих факторов обуславливает необходимость четкого распределения зон ответственности. Это особенно актуально для регионов Дальнего Востока и Сибири, где мощные искажающие нагрузки электрифицированной тяги железных дорог и металлургических предприятий негативно влияют на качество электроэнергии», – отметил Андрей Майоров.

«Актуальность вопросов эффективной и надежной работы электросетевого комплекса возрастает в рамках текущей экономической повестки, которую реализуют правительство и парламент России в меняющихся условиях. В качественном электроснабжении непосредственно заинтересованы регионы, что следует из диалогов с рядом губернаторов. Для развития этих процессов необходимо совершенствование нормативной базы. Такая работа идет постоянно, в нее вовлечены эксперты и представители бизнеса, в числе которых «Россети», – подчеркнул Юрий Станкевич.

Принято решение о продолжении открытой дискуссии на площадке ПАО «Россети» с участием всех заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей и экспертов, направленной на формирование системы подзаконных актов, необходимой для обеспечения нормативного качества электроэнергии в электрических сетях России.

В качестве приоритетных направлений развития нормативно-правовой базы названы:

  • совершенствование ГОСТ и разработка дополнительных технических регламентов по качеству электроэнергии;
  • формирование методологии проектирования в части показателей качества;
  • развитие систем интеллектуального учета электроэнергии в части контроля качества ;
  • регламентация взаимодействия субъектов отрасли и потребителей;
  • повышение ответственности субъектов электроэнергетики и потребителей за нарушение требований, влияющих на качество электроэнергии.

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Источник: ПАО "Россети"

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