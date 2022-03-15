ООО "Томсккабель" приглашает на выставку CABEX-2022

"ЭКМ Холдинг" приглашает на выставку Cabex 2022
«КуПе» и «ИнСил», КНС «СКИНЕР», светотехника «ЭКСИЗ», электрообогрев
15 марта 2022, 15:30
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Томсккабель"
Сегодня в Москве состоялась Официальная церемония открытия 20-й Юбилейной международной выставки кабельно-проводниковой продукции CABEX. ООО "Томсккабель" приглашает посетить свой стенд по адресу: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14. Павильон №1, стенд А613.
Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод tomskkabel22 при получении электронного билета на сайте выставки. Вы также можете переслать это приглашение своим коллегам и бизнес-партнерам. Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду – не ограничено.
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