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ОПЕК ожидает, что военный конфликт на Украине приведет к снижению спроса на нефть

ОПЕК ожидает, что военный конфликт на Украине приведет к снижению спроса на нефть

15 марта 2022, 17:50
Рубрика: За рубежом
Метки: ОПЕК, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Военный конфликт на Украине уже стал основной причиной экономической неопределенности в мире, отодвинув пандемию на второстепенный план. Он ускорил рост глобальной инфляции и привел к нарушению товарных цепочек, а в перспективе приведет и к сокращению потребления нефти и инвестиций в этот сектор. Такой вывод следует из мартовского отчета ОПЕК.

"Последствия этого военного конфликта с учетом его влияния на рост инфляции приведут к снижению потребления нефти и сокращению инвестиций в сектор", - следует из отчета.

В ОПЕК полагают, что военная операция на территории Украины "очевидно повлияет на экономическую ситуацию в мире, однако еще не до конца ясно, в какой мере". Эксперты полагают, что данные, полученные в ближайшие недели, дадут больше информации для того, чтобы "оценить далеко идущие последствия" этой военной операции.

Прогноз

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн б/с, однако ждет пересмотра прогноза на фоне геополитических потрясений, следует из отчета.

"Прогноз может измениться в ближайшие недели, когда появится больше ясности в отношении далеко идущих последствий геополитических потрясений", - отметили в ОПЕК. В организации также отметили, что в период такой высокой волатильности на рынке первостепенной задачей остается "сохранение стабильности как для нефтедобывающих стран, так и для стран-потребителей".

Прогноз поставок из стран, не входящих в ОПЕК, также ждет пересмотра из-за военного конфликта на Украине. "Этот прогноз находится на стадии оценки и будет пересмотрен и скорректирован в ближайшие недели, если это будет необходимо", - отметили в организации. Предыдущий прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" в 2022 году составлял 3 млн б/с год к году. Ожидалось, что США, Россия, Канада, Бразилия и Казахстан станут основными драйверами роста.

Согласно предварительным данным, в январе запасы нефти стран ОЭСР снизились на 3,1 млн баррелей, до 2,677 млрд баррелей. Это на 359 млн баррелей меньше, чем годом ранее и на 280 млн баррелей ниже, чем в среднем за пять лет.

Добыча

Страны ОПЕК в феврале 2022 года нарастили добычу нефти на 440 тыс. б/с - до 28,47 млн б/с, следует из отчета.

Страны Венского соглашения, известные еще как альянс ОПЕК+, сокращают добычу нефти с мая 2020 года, однако с начала 2021 года постепенно ее восстанавливают. Так, с августа прошлого года они могут наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц, такой план действует по апрель этого года включительно. Однако по факту не всегда странам удается восстанавливать добычу заданными темпами. Так, на 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в этой квоте приходится 254 тыс. б/с. В феврале они смогли нарастить добычу нефти на 270 тыс. б/с, до 24,14 млн б/с, тогда как в январе им удалось восстановить добычу нефти только на 137 тыс. б/с, до 23,9 млн б/с.

Согласно отчету, в феврале добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 10,19 млн б/с (рост на 141 тыс. б/с к январю) вместо возможных по графику 10,227 млн б/с. На 36 тыс. б/с, до 4,27 млн б/с добычу нефти увеличил Ирак, тогда как по графику положено 4,325 млн б/с. Нарастили добычу также Кувейт - на 32 тыс. б/с, до 2,61 млн б/с, ОАЭ - на 26 тыс. б/с, до 2,95 млн б/с. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в феврале выполнены на 136% от плана против 135% месяцем ранее.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений.

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Источник: ТАСС

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