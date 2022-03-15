Расписание мероприятий деловой программы выставки Cabex
16 марта, среда / Конференц-зал Павильон 1
11:00 - 16:30
Круглый стол «РЖД – «локомотив» развития российской экономики и кабельной промышленности»
Модератор: Васильев Евгений Борисович, Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»
Выступления:
- Рынок и особенности кабельно-проводниковой продукции в железнодорожной отрасли.
Наумов Александр Николаевич – Заместитель исполнительного директора НП «ОПЖТ»
- Тенденции развития Московского метрополитена и применения кабельной продукции для эксплуатируемых и строящихся линий.
Дощатов Дмитрий Алексеевич – 1-ый заместитель начальника Московского метрополитена
- Итоги работы и развития кабельной отрасли за последние годы
Третьяков Максим Владимирович – Президент Ассоциации «Электрокабель»
- Новые разработки кабелей и проводов для подвижного состава железнодорожного транспорта
Новиков Дмитрий Владимирович – Заведующий отделением ОАО «ВНИИКП»
- Тенденции изменения качества и проблемы отечественной кабельно-проводниковой продукции на железнодорожном подвижном составе.
Попов Юрий Иванович – Директор ПКБ ЦТ – филиала ОАО «РЖД»
- Технические требования к кабельно-проводниковой продукции для перспективного железнодорожного подвижного состава.
Рожков Михаил Анатольевич – Технический директор АО «Трансмашхолдинг»
- Особенности применения кабелей в высокоскоростном подвижном составе.
Брексон Виталий Вильяминович – Заместитель генерального директора ООО «Уральские локомотивы»
- Новые технологии в диагностике контактной сети.
Бугаенко Виктор Михайлович – Заместитель генерального директора АО «Фирма ТВЕМА»
- Локализация наконечников для проводной продукции
Телищев Александр Михайлович – Генеральный директор АО «НПО «Каскад»
- Новые разработки в области сигнально – блокировочных кабелей.
Шолуденко Михаил Владимирович – Заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП»
- Импортозамещение в производстве кабелей и проводов.
Васильев Евгений Борисович – Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»
- Несущие троса для контактной сети высокоскоростных железных дорог.
Боев Андрей Михайлович – Заместитель технического директора по науке ООО «ХКА»
Организаторы: НП «ОПЖТ», ОАО «ВНИИКП» и НП «Ассоциация Электрокабель»
Посещение деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.