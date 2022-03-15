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Предлагаем ознакомиться с расписанием мероприятий деловой программы Cabex на 16 марта и посетить интересующие Вас выступления

Предлагаем ознакомиться с расписанием мероприятий деловой программы Cabex на 16 марта и посетить интересующие Вас выступления

15 марта 2022, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2022
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Международная Выставочная Компания

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Расписание мероприятий деловой программы выставки Cabex

16 марта, среда / Конференц-зал Павильон 1  

11:00 - 16:30

Круглый стол «РЖД – «локомотив» развития российской экономики и кабельной промышленности»
Модератор: Васильев Евгений Борисович, Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»

Выступления:

  • Рынок и особенности кабельно-проводниковой продукции в железнодорожной отрасли.
    Наумов Александр Николаевич – Заместитель исполнительного директора НП «ОПЖТ»
  • Тенденции развития Московского метрополитена и применения кабельной продукции для эксплуатируемых и строящихся линий.
    Дощатов Дмитрий Алексеевич – 1-ый заместитель начальника Московского метрополитена
  • Итоги работы и развития кабельной отрасли за последние годы
    Третьяков Максим Владимирович – Президент Ассоциации «Электрокабель»
  • Новые разработки кабелей и проводов для подвижного состава железнодорожного транспорта
    Новиков Дмитрий Владимирович – Заведующий отделением ОАО «ВНИИКП»
  • Тенденции изменения качества и проблемы отечественной кабельно-проводниковой продукции на железнодорожном подвижном составе.
    Попов Юрий Иванович – Директор ПКБ ЦТ – филиала ОАО «РЖД»
  • Технические требования к кабельно-проводниковой продукции для перспективного железнодорожного подвижного состава. 
    Рожков Михаил Анатольевич – Технический директор АО «Трансмашхолдинг»
  • Особенности применения кабелей в высокоскоростном подвижном составе.
    Брексон Виталий Вильяминович – Заместитель генерального директора ООО «Уральские локомотивы»
  • Новые технологии в диагностике контактной сети.
    Бугаенко Виктор Михайлович – Заместитель генерального директора АО «Фирма ТВЕМА»
  • Локализация наконечников для проводной продукции
    Телищев Александр Михайлович – Генеральный директор АО «НПО «Каскад»
  • Новые разработки в области сигнально – блокировочных кабелей.
    Шолуденко Михаил Владимирович – Заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП»
  • Импортозамещение в производстве кабелей и проводов.
    Васильев Евгений Борисович – Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП»
  • Несущие троса для контактной сети высокоскоростных железных дорог.
    Боев Андрей Михайлович – Заместитель технического директора по науке ООО «ХКА»
     

Организаторы: НП «ОПЖТ», ОАО «ВНИИКП» и НП «Ассоциация Электрокабель»

Посещение деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.

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Источник: Международная Выставочная Компания

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