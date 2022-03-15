СегментЭНЕРГО: приглашаем на выставку MosBuild 2022

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и отдел маркетинга отраслевых компаний пройдет на Cabex 2022!
15 марта 2022, 12:15
Рубрика: Компании
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, MosBuild
Отрасль: Кабельная промышленность Строительство
Источник: ООО "СегментЭнерго"
С 29 марта по 1 апреля кабельный завод СегментЭНЕРГО примет участие в выставке MosBuild 2022, Международной выставке строительных и отделочных материалов.
Уважаемые партнеры и клиенты, приглашаем вас посетить стенд СегментЭНЕРГО E6015, зал 12, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет по промокоду: mbw22eSGEN
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На стенде СегментЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:
А так же другой производимой заводом продукции.
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