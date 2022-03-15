СегментЭНЕРГО: приглашаем на выставку MosBuild 2022

С 29 марта по 1 апреля кабельный завод СегментЭНЕРГО примет участие в выставке MosBuild 2022, Международной выставке строительных и отделочных материалов.

Уважаемые партнеры и клиенты, приглашаем вас посетить стенд СегментЭНЕРГО E6015, зал 12, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет по промокоду: mbw22eSGEN

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На стенде СегментЭНЕРГО будут представлены новые каталоги и образцы продукции:

А так же другой производимой заводом продукции.