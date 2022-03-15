Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» за время отопительного сезона реконструировали распределительные сети 0,4-6-10 кВ и электрифицировали ряд социально значимых объектов в населенных пунктах Симферопольского района.

За 4 месяца энергетики отремонтировали 13 км воздушных линий (ВЛ) различного класса напряжения, установили 34 опоры в Симферопольском районе. Кроме того, специалисты заменили 5 км проводов ВЛ 0,4-6-10 кВ, расчистили около 9 км трасс воздушных линий, произвели капитальный ремонт 9 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Модернизация электросетевой инфраструктуры способствует повышению стабильности и надежности электроснабжения, а также снижению вероятности аварийных ситуаций в сетях.

Также в течение отопительного сезона сотрудники энергопредприятия электрифицировали фельдшерско-акушерский пункт в с. Партизанском, модульный пункт постоянного базирования бригады скорой медицинской помощи в с. Фонтаны, палаточный лагерь Федерального казенного учреждения «Управление Черноморского флота» в с. Заречном и систему видеонаблюдения на автодороге Симферополь – Красноперекопск в районе с. Укромного.