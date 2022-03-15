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"Россети Ленэнерго" с начала года отремонтировали более 160 подстанций и 220 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Россети Ленэнерго с начала года отремонтировали более 160 подстанций и 220 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

15 марта 2022, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В рамках реализации ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые два месяца текущего года провели ремонт 166 трансформаторных подстанций (ТП), 225 км линий электропередачи и 10,5 км кабельных линий, а также расчистили 20 гектаров просек.

В частности, на территории Петербурга было отремонтировано 33 км воздушных линий электропередачи, 10 км кабельных линий и 60 ТП, расчищено 3 га просек. В Ленинградской области энергетики провели ремонт 106 ТП, 192 км линий электропередачи и 0,5 км кабельных линий, а также расчистили 17 га просек.

Кроме того, в сетях компании было заменено 4 623 тыс изоляторов, произведен ремонт 123 выключателей. Также в рамках подготовки к грозовому сезону энергетики заменили 1,4 км грозотроса.

Напомним, всего в 2022 году компания планирует потратить 2,9 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Все мероприятия ремонтной программы «Россети Ленэнерго» выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений в сетях и времени их устранения.

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Источник: Россети Ленэнерго

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