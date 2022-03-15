В АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) введена в работу новая разрывная машина. Оборудование произведено в России, его стоимость составила порядка 1,5 млн рублей.

Новая разрывная машина размещена в лаборатории участка электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ). Данное оборудование предназначено для контроля физико-механических характеристик изоляции и оболочки кабелей и проводов в процессе изготовления.

«В процессе эксплуатации кабель испытывает механические, термические и химические воздействия. Срок службы изделия зависит от его стойкости к влиянию внешних факторов. С помощью новой разрывной машины мы будем испытывать образцы изоляции и оболочки, определяя их прочность при разрыве и эластичность, что позволит оперативно получать информацию о свойствах изделия», – прокомментировал заместитель директора по технологии Дмитрий Смирнов.

Участок ЭЛМИ открыт на заводе «Электрокабель» в 2018 году. Проект по организации нового для предприятия производства реализован в рекордно короткие сроки – менее, чем за полтора года. Инвестиции составили порядка 230 млн рублей. Особым преимуществом ЭЛМИ является высокая скорость производства. В отличии от химических методов модифицирования изоляции, технология ЭЛМИ не требует высокой температуры и давления или наличие влаги. Такой метод значительно экономит энергоресурсы, сокращает сроки выполнения заказа и воздействие на окружающую среду.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет принадлежащие «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.