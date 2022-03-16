 
Персоны

Анастасия Бондаренко: "Закон о безопасности объектов ТЭК нужно модернизировать"

Об обеспечении безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса и новых законодательных мерах, предпринимаемых в этой сфере, рассказала Анастасия Бондаренко в интервью журналу «RUБЕЖ».

Статс-секретарь – замминистра отметила, что назрела необходимость модернизации Закона о безопасности объектов ТЭК. В частности, Анастасия Бондаренко рассказала о деятельности Рабочей группы по совершенствованию мер в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

«Рабочей группой разработан законопроект, который направлен на совершенствование регулирования в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК, и ряд проектов подзаконных актов, модернизирующих действующие – по вопросам оснащения объектов ТЭК инженерно-техническими средствами охраны, порядка составления перечней объектов, подлежащих категорированию, проведения их обследования и категорирования, а также составления и актуализации паспортов безопасности», – пояснила она.

Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект также направлен на решение важного вопроса – чёткое разграничение на правовом уровне, кто вправе охранять объекты ТЭК в зависимости от их категории опасности.

«Законодательно установлено 3 таких категории – высокая, средняя и низкая категории опасности. Законопроект предусматривает, что для охраны объекта ТЭК высокой категории можно привлекать: подразделения и организации Росгвардии – для охраны всех объектов, независимо от их собственника; ведомственную охрану трех стратегических обществ, которым разрешено ее иметь («Газпром», «Транснефть» и «Роснефть») – для охраны объектов, принадлежащих им непосредственно или их дочерним структурам; «корпоративную» частную охранную организацию – также для охраны объектов, принадлежащих непосредственно учредившей ее компании ТЭК или ее дочерним структурам», – рассказала она.

Замминистра также рассказала об обеспечении кибербезопасности объектов ТЭК.

«Мы обсуждаем с ФСБ и ФСТЭК тематику в сфере информационной безопасности, обеспечения кибербезопасности. Минэнерго в начале 2021 года запустило работу ведомственного центра информационной безопасности ГосСОПКА. Зона ответственности – само Министерство и его подведомственные организации. Сейчас мы находимся в стадии анализа собираемой информации. Результаты интересные, наш опыт как методологический, так и практический может быть полезен и регуляторам, и коллегам из смежных ведомств. Нужно наладить взаимодействие», – сказала Анастасия Бондаренко.

Полная версия интервью на сайте Минэнерго

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Смена власти. Два крупных бизнесмена срочно покинули УГМК 14.03.2022
Смена власти. Два крупных бизнесмена срочно покинули УГМК
Сергей Кутенев: 11.03.2022
Сергей Кутенев: "Производственная самодостаточность и внутренний рынок – на сегодня это наши главные...
8 марта 2022 г. исполнилось 50 лет Генеральному директору АО 09.03.2022
8 марта 2022 г. исполнилось 50 лет Генеральному директору АО "НПО "Стример" И. В. Житенёву
Совет директоров АО 03.03.2022
Совет директоров АО "ЛОЭСК" возглавил Андрей Сизов

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно