Об обеспечении безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса и новых законодательных мерах, предпринимаемых в этой сфере, рассказала Анастасия Бондаренко в интервью журналу «RUБЕЖ».

Статс-секретарь – замминистра отметила, что назрела необходимость модернизации Закона о безопасности объектов ТЭК. В частности, Анастасия Бондаренко рассказала о деятельности Рабочей группы по совершенствованию мер в области обеспечения безопасности объектов ТЭК.

«Рабочей группой разработан законопроект, который направлен на совершенствование регулирования в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК, и ряд проектов подзаконных актов, модернизирующих действующие – по вопросам оснащения объектов ТЭК инженерно-техническими средствами охраны, порядка составления перечней объектов, подлежащих категорированию, проведения их обследования и категорирования, а также составления и актуализации паспортов безопасности», – пояснила она.

Анастасия Бондаренко отметила, что законопроект также направлен на решение важного вопроса – чёткое разграничение на правовом уровне, кто вправе охранять объекты ТЭК в зависимости от их категории опасности.

«Законодательно установлено 3 таких категории – высокая, средняя и низкая категории опасности. Законопроект предусматривает, что для охраны объекта ТЭК высокой категории можно привлекать: подразделения и организации Росгвардии – для охраны всех объектов, независимо от их собственника; ведомственную охрану трех стратегических обществ, которым разрешено ее иметь («Газпром», «Транснефть» и «Роснефть») – для охраны объектов, принадлежащих им непосредственно или их дочерним структурам; «корпоративную» частную охранную организацию – также для охраны объектов, принадлежащих непосредственно учредившей ее компании ТЭК или ее дочерним структурам», – рассказала она.

Замминистра также рассказала об обеспечении кибербезопасности объектов ТЭК.

«Мы обсуждаем с ФСБ и ФСТЭК тематику в сфере информационной безопасности, обеспечения кибербезопасности. Минэнерго в начале 2021 года запустило работу ведомственного центра информационной безопасности ГосСОПКА. Зона ответственности – само Министерство и его подведомственные организации. Сейчас мы находимся в стадии анализа собираемой информации. Результаты интересные, наш опыт как методологический, так и практический может быть полезен и регуляторам, и коллегам из смежных ведомств. Нужно наладить взаимодействие», – сказала Анастасия Бондаренко.

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