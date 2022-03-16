Молдавия завершила процесс синхронизации с электросетями ЕС

Молдавия завершила процесс синхронизации электросетей с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Об этом в среду сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Республика Молдова и Украина завершили процесс синхронизации с европейской энергетической сетью ENTSO-E. Это большой шаг для энергетической безопасности нашей страны", - написал он на странице в Facebook.

Ранее он сообщал, что республика пошла на такой шаг после решения Украины отсоединиться от энергетической системы СНГ. В этом случае Молдавия оставалась "в подвешенном" состоянии, объяснял Спыну.

Главным поставщиком электроэнергии в Молдавию является принадлежащая компании "Интер РАО" тепловая электростанция "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье). Это одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива для нее являются газ и уголь.