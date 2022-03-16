Совет директоров "Энел России" (входит в итальянскую Enel) в ходе заседания 9 февраля 2022 года принял решение отменить строительство Родниковской ветроэлектростанции. Об этом говорится в презентации компании к отчету по МСФО. В "Энел России" объяснили такое решение тем, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на завершении текущих проектов.

Компания также отложила начало коммерческой эксплуатации Кольской ВЭС. Согласно презентации, 85% станции будет готово в июле текущего года, а 100% - в октябре. Изначально ввод Кольской ВЭС планировался на май 2022 года.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 г. ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а также реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт).