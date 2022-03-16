Практическая реализация проекта "Большая медь" - нового медного производства компании "Норникель", которое планируется создать в Мончегорске Мурманской области, начнется летом 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Кольской ГМК (КГМК, дочернее предприятие "Норникеля") Евгений Борзенко в ходе ежегодной прямой линии "Норникель-Live".

"Само строительство, реализация самого проекта "Большой меди" начнется летом текущего года. Это очень важный проект для Кольского дивизиона и Мурманской области", - сказал Борзенко.

Он добавил, что объемы производства меди с вводом проекта в Мончегорске увеличатся в два раза.

"Медь для КГМК - это в первую очередь восполнение выбывших объемов, которые произошли в связи с закрытием металлургического цеха морально, физически и экологически устаревшего, который мы остановили в прошлом году, но не только восстановление, а еще и увеличение в два раза - до 150 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Власти Мурманской области сообщали, что инвестиции в проект "Большая медь" компании "Норникель" могут составить около 106 млрд рублей.

"Норникель" - производитель никеля, платиноидов, меди. Производственные подразделения расположены на Кольском полуострове, в Забайкалье, Финляндии и ЮАР. Основные акционеры - "Интеррос" (35,95% акций) и "Русал" (26,25% акций).