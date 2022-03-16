 
Инвестиции (проекты)

Строительство завода "Большая медь" в Мурманской области "Норникель" начнет этим летом

Строительство завода Большая медь в Мурманской области Норникель начнет этим летом

16 марта 2022, 09:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОРНИКЕЛЬ, МЕДЬ
Отрасль: Строительство Металлургия 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
85

Практическая реализация проекта "Большая медь" - нового медного производства компании "Норникель", которое планируется создать в Мончегорске Мурманской области, начнется летом 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Кольской ГМК (КГМК, дочернее предприятие "Норникеля") Евгений Борзенко в ходе ежегодной прямой линии "Норникель-Live".

"Само строительство, реализация самого проекта "Большой меди" начнется летом текущего года. Это очень важный проект для Кольского дивизиона и Мурманской области", - сказал Борзенко.

Он добавил, что объемы производства меди с вводом проекта в Мончегорске увеличатся в два раза.

"Медь для КГМК - это в первую очередь восполнение выбывших объемов, которые произошли в связи с закрытием металлургического цеха морально, физически и экологически устаревшего, который мы остановили в прошлом году, но не только восстановление, а еще и увеличение в два раза - до 150 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Власти Мурманской области сообщали, что инвестиции в проект "Большая медь" компании "Норникель" могут составить около 106 млрд рублей.

"Норникель" - производитель никеля, платиноидов, меди. Производственные подразделения расположены на Кольском полуострове, в Забайкалье, Финляндии и ЮАР. Основные акционеры - "Интеррос" (35,95% акций) и "Русал" (26,25% акций).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции 16.03.2022
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции
Жилой квартал для сотрудников 15.03.2022
Жилой квартал для сотрудников "Норникеля" в Заполярье введут в эксплуатацию в 2026 году
Омская область заключила соглашение о строительстве в Омске 325 тыс. кв. м жилья 15.03.2022
Омская область заключила соглашение о строительстве в Омске 325 тыс. кв. м жилья
Для освоения месторождения Павловское построят морской порт 15.03.2022
Для освоения месторождения Павловское построят морской порт
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно