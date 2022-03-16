Юбилейная выставка "Cabex-2022" начала свою работу

Состоялось торжественное открытие выставки «Cabex-2022», которая в этом году празднует 20-летний юбилей. Под крышей Экспоцентра на Красной Пресне разместились более 140 компаний-экспонентов. Директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Евгений Грибов в своем вступительном слове отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, важно продолжать свою работу. Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Виталий Мещанов добавил: «Мы развиваемся, мы растём и стараемся сделать выставку как можно более интересной и значимой». Вступительное слово также сказали президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков и заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов.

Первый день работы выставки начался с панельной дискуссии «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности», модератором выступил президент ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков. К участию были приглашены: директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Евгений Грибов, депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой, заместитель руководителя Роскачество Елена Саратцева, вице-президент – руководитель блока сбыта и коммерции ПАО «ГМК «Норильский никель» Антон Берлин и другие. Спикеры обсудили, с чем столкнется кабельная промышленность, производители и потребители в 2022 году с учетом современных реалий, какие политические и экономические тренды России и мира будут влиять на отрасль, а также отметили, что производство кабельно-проводниковой продукции стратегически важно для страны.

Флагманом первого выставочного дня стала конференция «ВНИИКП – 75 лет в авангарде кабельной промышленности». Открывая конференцию, Виталий Мещанов отметил, что ВНИИКП является не только соорганизатором выставки, но и главным интеллектуальным и инновационным центром кабельной отрасли.

В своем докладе генеральный директор ОАО «ВНИИКП» напомнил, что импортозамещение остается одним из главных вопросов современных реалий, и ведущим производителям кабельно-проводниковой продукции нужно разработать новые стандарты. Также он представил последние разработки ВНИИКП в области энергетических и телекоммуникационных кабелей, сверхпроводимости и кабелей для подвижного состава. Виталий Геннадиевич обозначил новые задачи и вызовы для отрасли, среди которых: внедрение и/или разработка отечественных материалов с учетом обостряющейся ситуации по импортозамещению, расширение применения современных отечественных кабелей для ключевых отраслей кабельной промышленности, дальнейшее развитие и укрепление центра компетенций, исследовательской, испытательной и сертификационной базы с учетом меняющейся ситуации на мировом рынке.

Свои доклады так же представили: к.т.н., заведующий отделением «Сверхпроводящие и криорезистивные провода и технологии их производства» Сергей Фетисов, к.т.н., заместитель заведующего отделением «Кабели и провода энергетического назначения» Владимир Овсиенко, д.т.н., заведующая отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информатизации» Ирина Овчинникова, д.т.н., заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» Михаил Шувалов, заведующая отделением Менеджмента качества, нормативно-технической документации и интеллектуальной собственности Татьяна Мартыненко.

Докладчики рассказали о ключевой роли стандартизации в техническом регулировании, для чего нужны комбинированные провода на основе высокотемпературных сверхпроводников, представили последние разработки и объяснили, почему высоковольтные кабельные линии для передачи постоянным током пока еще остаются невостребованными в России.

Второй день выставки «Cabex-2022» начнется с круглого стола по теме: «РЖД – «локомотив» развития российской экономики и кабельной промышленности», организаторами которого выступят НП «ОПЖТ», ОАО «ВНИИКП» и НП «Ассоциация Электрокабель».