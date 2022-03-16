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Деловая программа Cabex: расписание мероприятий на 17 марта, четверг

Деловая программа Cabex: расписание мероприятий на 17 марта, четверг

16 марта 2022, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2022
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Международная Выставочная Компания

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В рамках деловой программы в заключительный день работы выставки, 17 марта, пройдет технологическая сессия «Кабельная промышленность: законодательные изменения и современные возможности производства».

Мероприятие ориентировано на руководителей и профильных специалистов компаний-производителей кабельно-проводниковой продукции.

Модератор сессии - Кашин Марат, ведущий Коммерсантъ FM.

Выступления:

11:00 - 11:30

Вопросы подготовки документации для прохождения экспертизы подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719

Полянская Оксана

Руководитель направления «ЕДИНОЕ ОКНО» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

11:30 - 11:40

ESG-развитие производства в кабельной отрасли

Ильянов Станислав

Директор по ESG АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

11:40 - 12:00

Особенности и вызовы при производстве кабельной продукции из катода

Михайлов Максим

Коммерческий директор НПО АУРУС

12:00 - 12:20

Инновационно-технологические решения компании SIKORA для мировой кабельной промышленности

Пахтусов Сергей

Генеральный директор Sikora Russia

12:20 - 12:40

Ключевые аспекты технологии применения СОЖ для волочения проволоки

Энтин Борис

Генеральный директор ООО «Международная технологическая компания» - официального представительства Reber Systematic GmbH+Co. KG в РФ

Посещение мероприятий деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.

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Источник: Международная Выставочная Компания

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