RusCable Insider #260
16 марта 2022, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2022
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Международная Выставочная Компания
В рамках деловой программы в заключительный день работы выставки, 17 марта, пройдет технологическая сессия «Кабельная промышленность: законодательные изменения и современные возможности производства».
Мероприятие ориентировано на руководителей и профильных специалистов компаний-производителей кабельно-проводниковой продукции.
Модератор сессии - Кашин Марат, ведущий Коммерсантъ FM.
Выступления:
11:00 - 11:30
Вопросы подготовки документации для прохождения экспертизы подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719
Полянская Оксана
Руководитель направления «ЕДИНОЕ ОКНО» АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
11:30 - 11:40
ESG-развитие производства в кабельной отрасли
Ильянов Станислав
Директор по ESG АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
11:40 - 12:00
Особенности и вызовы при производстве кабельной продукции из катода
Михайлов Максим
Коммерческий директор НПО АУРУС
12:00 - 12:20
Инновационно-технологические решения компании SIKORA для мировой кабельной промышленности
Пахтусов Сергей
Генеральный директор Sikora Russia
12:20 - 12:40
Ключевые аспекты технологии применения СОЖ для волочения проволоки
Энтин Борис
Генеральный директор ООО «Международная технологическая компания» - официального представительства Reber Systematic GmbH+Co. KG в РФ
Посещение мероприятий деловой программы - бесплатное - по билету на выставку Cabex.
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