В течение 2022 года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» отремонтируют 11 крупных питающих центров и более 330 трансформаторных подстанций. Технические мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения 300 тысяч человек в Тимашевском, Брюховецком, Калининском, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

В рамках ремонтной программы специалисты Тимашевских электрических сетей также проведут ремонт 927 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Кроме этого, в течение года планируется расчистить 38,6 га трасс в охранных зонах ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Эти работы позволят значительно сократить количество технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды.

Всего в 2022 году на ремонт энергообъектов в пяти центральных районах Краснодарского края компания «Россети Кубань» направит более 118 млн рублей.

– От стабильной работы энергообъектов, вошедших в годовой план ремонтной программы наших сетей, зависят качество и надёжность электроснабжения 300 тысяч потребителей, – рассказал директор Тимашевского филиала «Россети Кубань» Сергей Соболев. – Поэтому на реализацию этой программы филиал направляет значительную часть денежных средств и ресурсов персонала.

Графики ремонтных работ составлены на основе анализа технического состояния энергообъектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края –Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.