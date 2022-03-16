В АО «ТВЭЛ» состоялось заседание Научно-технического совета в секции «Развитие технологий вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов». На заседании рассмотрели результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также обсудили проекты, планируемые к реализации в 2022-2023 гг. Реализацией НИОКР занимаются специалисты Сибирского химического комбината (АО «СХК», г. Северск Томской обл.), ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», Москва), а также АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск Калужской обл.).

АО «ТВЭЛ» с 2019 года является отраслевым интегратором Росатома по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации». Интегратор консолидирует компетенции и референции отрасли, координирует разработку и внедрения новых технологий, включая цифровые и автоматизированные решения.

Представленные разработки позволят дистанционно осуществлять работы по выводу объектов из эксплуатации, что уменьшит дозовые нагрузки на операторов. Применениетаких технологий повысит безопасность и позволит проводить работы более эффективно, что впоследствии поможет ощутимо снизить стоимость их выполнения.

Модульная установка лазерной дезактивации поверхностей материалов, разработанная в АО «СХК», позволяет дезактивировать участки нестандартных форм. Испытания показали, что она эффективно справится с радиационными загрязнениями, что повышает экологическую безопасность производственных процессов. Применение технологии не требует предварительной очистки поверхности от масел и краски. Первичная оценка стоимости подтверждает также экономическую конкурентоспособность выбранного метода.

Система сухой дистанционной дезактивации строительных конструкций, также разработанная в АО «СХК», позволяет проводить работу дистанционно на определенном расстоянии от механизма. Укрупненная экономическая оценка методов дезактивации показывает предварительное сокращение затрат в два раза по сравнению с работами, выполняемыми вручную для скола бетонных поверхностей, и в четыре раза по сравнению с работой ручными инструментами (отбойными молотками или шлифовальными машинами). Оператор находится на расстоянии 2-3 метра и регулирует работу шлангов. Модуль подходит для обработки больших поверхностей. Установка решает две основные проблемы: обеспечивает дистанционное выполнение работ и предотвращает образование пыли - в этом отношении альтернативы данному устройству нет.

Оптоволоконная система измерения мощности дозы гамма-излучения в труднодоступных местах, разработанная АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», регистрирует бета- и гамма- излучение в месте расположения датчика. Система обладает устойчивостью к нейтронному облучению, может работать в высоких радиоактивных полях. Ее использование возможно также для количественных характеристик гамма- и бета полей. На основе этой технологии в дальнейшем возможнаразработка канала контроля гамма-активности ядерного топлива в механизме перегрузки топлива в реакторах на быстрых нейтронах.

Ученые АО «ВНИИНМ» предложили проект разработки технологии контроля содержания делящихся нуклидов в упаковках негомогенных отходов, а также создание установки на ее основе. Проект позволит снизитьсебестоимость и сократить сроки проведения контроля соответствия отходов критериям приемлемости и ядерной безопасности. Результаты НИОКР найдут практическое применение на предприятиях атомной отрасли. Эксперты научно-технического совета поддержали актуальность темы и дали свои предложения по ее развитию.

«АО «ТВЭЛ» как заказчик готово продолжать финансирование работ с учетом двух факторов. Во-первых, это возможность тиражирования технологии на различных объектах атомной отрасли, во-вторых - независимость от зарубежных поставщиков оборудования», - отметил директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Вадим Сухих.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru