Фонд развития промышленности РФ предоставит льготные займы на сумму порядка 1,3 млрд рублей на развитие производства машин для нефтегазовой отрасли, строительных инструментов, металлопродукции и экотоплива. Об этом сообщили в четверг журналистам в департаменте внешних коммуникаций фонда.

"1,3 млрд рублей от ФРП - на металлопродукцию, строительный инструмент и агрегаты для нефтегазовой отрасли, деревопереработку. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил (займы) для реализации проектов в Ивановской, Тверской, Костромской, Новосибирской областях", - говорится в сообщении. Уточняется, что общий объем инвестиций в проекты должен составить около 2,3 млрд рублей.

В частности, предприятие "Промышленные технологии" из Тверской области модернизирует завод по производству машин для нефтегазовой промышленности. Компания будет выпускать агрегаты собственной разработки под брендом "Бежецк" для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые установки для импортозамещения в отрасли тяжелого машиностроения. Большая часть оборудования для модернизации также будет отечественного производства.

Новосибирское предприятие "ПП Акор" - один из крупнейших производителей малярного инструмента в Восточной Европе и в регионах СНГ - с привлечением займа ФРП в два раза, до 50 тысяч единиц продукции в день, увеличит выпуск строительных кистей и валиков, а также наладит собственное производство шпателей. Все изделия будут поставляться на рынок России. Также сообщается, что сейчас около 65% российского рынка строительных кистей, валиков и шпателей занимают зарубежные производители. Реализация проекта поможет снизить зависимость от импорта до 55%.

"Верхневолжский сервисный металлоцентр" из Ивановской области модернизирует производство решетчатого прессованного и сварного настила и увеличит объемы выпуска продукции на 50% - до 2 050 тонн изделий в месяц. В первом сегменте доля импорта снизится с 60% до 40%, во втором - приблизительно до 10%. Высокая потребность в данных настилах, которые используются в том числе для изготовления ограждений, лестничных ступеней, стеллажных конструкций, у предприятий нефтегазового и энергетического комплекса.

Московская компания "Эко фьюэл групп" запустит в Костромской области производство топливных гранул (пеллет). Преимущества пеллет над альтернативными видами топлива - экономичность, экологичность, легкость в транспортировке и относительная простота производства. Сырьем послужат отходы фанерного производства другого заемщика ФРП - компании "Транс-резерв".