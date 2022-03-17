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Росатом разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации

Росатом разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации

17 марта 2022, 17:36
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСАТОМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT, ИИ
Отрасль: IT 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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В Госкорпорации «Росатом» разработан прототип модуля «Интеллектуальный анализ проектной документации», который предполагает применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для распознавания требований в нормативной документации. Цифровое решение было представлено в ходе Инновационного саммита Hi-Tech лидеров «iTech Energy Summit: Digital, Robotics, AI, AR&VR, 3D», состоявшегося в Москве.

Данный цифровой сервис позволяет увеличить производительность и скорость поиска и классификации требований, существенно оптимизируя процесс ручного мониторинга проектных требований в большом массиве документации. Искусственный интеллект разбивает текст на таргетированные фрагменты, осуществляет их классификацию и идентификацию, формируя по итогам перечень требований по заданной форме для последующей обработки специалистами.

Проект реализован компаниями Росатома «Цифрум» и «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ).

Первым дивизионом Росатома, внедрившим данное цифровое решение в рабочие процессы, стал РАСУ. По результатам тестирования пилотной версии приложения удалось добиться точности работы алгоритма в 90%. То есть разработанная бета-версия приложения находит требования в текстах технических стандартов МЭК и ИСО на английском языке с точностью в 90%. В ближайшее время решение будет апробировано на других предприятиях атомной отрасли.

«Сегодня в подобных процессах до 60% времени теряется из-за неэффективного подхода к управлению требованиями. И при этом абсолютно реально снижение перерасходов до 20% при правильном определении требований и управлению ими за счет сокращения неточных, неполных и упущенных требований. Процесс действительно рутинный, но мы уверены, что созданное решение по интеллектуальному анализу нормативной документации позволит нашим коллегам существенно экономить силы и время, доверив процесс умному алгоритму», - отметил начальник Управления стандартизации РАСУ Игорь Мищенко.

На втором этапе реализации проекта в 2022 году в модуле «Интеллектуальный анализ проектной документации» будет повышено качество обработки документов на русском языке, интегрированы новые возможности по обработке изображений, таблиц и формул, обеспечена интеграция с смежными информационными системами.

На примере требований, содержащиеся в технических стандартах для поставщиков промышленного оборудования, разработчики пояснили, что решение задачи идентификации требований и их внесения в систему управления требованиями с помощью нового цифрового модуля может занять вдвое меньше времени, нежели при ручном выполнении, а при оптимистичном прогнозе срок выполнения может быть сокращен в 10 раз. Эксперту останется проверить результаты работы алгоритма, не тратя время на вычитывание документов, выделения необходимого текста, его идентификацию и выгрузку требований.

«В проекте «Интеллектуальный анализ проектной документации» опыт и производственная экспертиза специалистов РАСУ в проблематике решаемой задачи была объединена с техническими компетенциями специалистов «Цифрум» в области искусственного интеллекта. Синергия компетенций и командная работа в целом позволили достичь хороших результатов», - подчеркнул начальник отдела искусственного интеллекта «Цифрум» Денис Ларионов.

Источник: Пресс-служба ЧУ «Цифрум»

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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