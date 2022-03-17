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Усовершенствование процесса производства высококачественных LAN кабелей

Усовершенствование процесса производства высококачественных LAN кабелей

17 марта 2022, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: Rosendahl
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Продвигая свою новую технологию, компания Rosendahl Nextrom описала наихудший сценарий: в самом начале процесса физического вспенивания во время производства кабелей категории 8.1 возникает незначительный дефект; однако протестировать можно только готовый кабель, поэтому целый день производства пропадает даром, и производитель не узнает, где случилась ошибка или как её предотвратить.

Компания Rosendahl Nextrom постоянно работает над усовершенствованием процесса физического вспенивания для удовлетворения строгих требований, предъявляемых к кабелям категории 8.1 и 8.2. Разработана система, контролирующая самую важную часть этого процесса. Система регулирования массового расхода Rosendahl Mass Flow Control (RMFC) устанавливается между насосом высокого давления и экструдером. Она автоматически регулирует поток газа и постоянно корректирует его на протяжении всего периода производства, в результате чего достигается стабильность качества за счёт образования постоянно и равномерно распределяемого пористого слоя изоляции.

При объединении системы RMFC с клапаном газового инжектора Rosendahl Gas Injector Valve (RGIV) на линии управления в отдельно расположенном блоке со всеми необходимыми соединениями дополнительная калибровка не требуется. Автономный вариант имеет собственный терминал управления и ПЛК. При сочетании с перепускным клапаном можно снизить количество отходов. Создание соответствующих условий перед началом производства может обеспечить сокращение времени запуска и переналадки оборудования.

 

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Источник: RusCable.Ru

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