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Челябинская область создает центр импортозамещения

Челябинская область создает центр импортозамещения

18 марта 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ТАСС

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Все челябинские предприятия после введения санкций продолжили работу. В регионе создается центр импортозамещения, который сможет работать в интересах всей России, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.

"Паники нет. Все предприятия Челябинской области продолжают работать. <…> Создаем центр импортозамещения. Можем в нашем регионе производить очень много и на всю страну", - сказал губернатор на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей региона в Башкортостане.

По словам Текслера, будет создан реестр товаров, которые предприятия региона смогут заместить. Он добавил, что бизнес испытывает трудности во всем, что касается платежей и логистики, сложности с задержкой грузов в портах, кроме того, наблюдается рост банковских ставок.

Текслер отметил, что в регионе 29 системообразующих предприятий, которые могут воспользоваться мерами поддержки, в частности льготными кредитами; еще 196 компаний входят в перечень региональных системообразующих предприятий.

Фото: polit74.ru

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Источник: ТАСС

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