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В Минпромторге заверили, что в РФ есть запасы оптоволокна

В Минпромторге заверили, что в РФ есть запасы оптоволокна

18 марта 2022, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ОПТОВОЛОКНО
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: interfax.ru

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Россия обладает запасами оптического волокна, в настоящее время идет перераспределение и адаптация логистических цепочек и поставок сырья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга в пятницу.

"В целях обеспечения технологической независимости и наращивания мощностей производства кабелей в России в настоящий момент ведется перераспределение и адаптация логистических цепочек и сырьевых поставок", - сказал собеседник.

Он уточнил, что отечественным производителям оптоволокна доступны "все общесистемные меры поддержки".

В министерстве напомнили, что рынок оптоволокна в 2021 году в России занимали как зарубежные, так и отечественные производители, которые экспортировали значительную часть продукции за границу.

В конце 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что 76% российского рынка оптоволокна занято иностранными производителями.

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Источник: interfax.ru

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