В Минпромторге заверили, что в РФ есть запасы оптоволокна

RusCable Insider #260
18 марта 2022, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ОПТОВОЛОКНО
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: interfax.ru
Россия обладает запасами оптического волокна, в настоящее время идет перераспределение и адаптация логистических цепочек и поставок сырья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга в пятницу.
"В целях обеспечения технологической независимости и наращивания мощностей производства кабелей в России в настоящий момент ведется перераспределение и адаптация логистических цепочек и сырьевых поставок", - сказал собеседник.
Он уточнил, что отечественным производителям оптоволокна доступны "все общесистемные меры поддержки".
В министерстве напомнили, что рынок оптоволокна в 2021 году в России занимали как зарубежные, так и отечественные производители, которые экспортировали значительную часть продукции за границу.
В конце 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что 76% российского рынка оптоволокна занято иностранными производителями.
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