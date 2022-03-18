Заседание Алюминиевой Ассоциации. Краткие итоги дискуссии

Сегодня в стенах «Москабельмет» прошло открытое заседание сектора “Энергетика” Алюминиевой Ассоциации. Темой была выбрана работа в условиях санкций и перспективы роста. Команда RusCable.Ru освещала это мероприятие из Москвы, совместив наш традиционный пятничный прямой эфир с трансляцией заседания.

В обсуждении приняли участие члены Алюминиевой Ассоциации 1-2 категории, а сама встреча была разделена на два этапа: в первой части участники обсудили вопрос о том, как продавать кабельно-проводниковую продукцию с алюминием эффективно. Вторая часть встречи была посвящена алюминиевым жилам 5 класса гибкости.

Полную запись заседания можно посмотреть по ссылке.

По завершению заседания ведущий прямого эфира Сергей Кузьминов пообщался с участниками встречи. Первым своими итогами заседания поделился Павел Моряков - руководитель сектора ЭНЕРГЕТИКА, Генеральный директор МКМ. Спикер отметил, что одной из самых важных целей сейчас является - сохранение цены на проект. Алюминий на текущий момент позволяет максимально выполнить все проекты с минимальным удорожанием, чего сейчас не позволяет сделать медь.

“Полностью мы не сможем отказаться от меди, потому что кабели для взрывоопасных зон и шахт четко регламентированы: они должны быть медными, это обосновано тем, что на сегодняшний день, не получается сделать такую структура алюминия как у меди. Но 80% медного рынка можно заменить на кабели из алюминиевого сплава”, - отметил Павел Моряков.

“На сегодняшний момент у Ассоциации уже есть план по освоению и внедрению алюминиевых жил 5 класса гибкости. Мы хотим продвинуть такой кабель массово, чтобы тот же самый кабель КГ полностью был заменен на кабель АС-КГ. Для этого нам необходимо отработать технологию, на сегодняшний день мы идем по пути модернизации существующего оборудования, с меди переводим его на алюминий. Мы поставили жесткий регламент, чтобы такая методика уже была. Она будет открыта для всего кабельного рынка”, - добавил он.

Следом за Павлом Моряковым дал свой комментарий Илья Куликов, руководитель службы продаж кабельной промышленности РУСАЛ. Он рассказал, что сейчас все отрасли промышленности озадачены вопросами: как снизить волатильность рынка, как хеджировать риски и, конечно, как сделать вменяемый продукт по вменяемой цене.

“Максимально все при всех возможных издержках мы будем отстаивать, чтобы цена на алюминий на следующий месяц была близка к той цене, которую мы озвучивали, с сохранением рублевой цены”, - рассказал Илья Куликов

“Мы работаем над алгоритмом ценообразования на следующий период. Нам и вам, кабельщикам, важно понимать себестоимость на квартал, а лучше на полгода-год, чтобы все могли оценивать риски и работать внутри нашей страны.”, - завершил руководитель службы продаж кабельной промышленности РУСАЛа.

В конце встречи Максим Третьяков, президент Ассоциации “Электрокабель”, поделился планами Ассоциации на ближайшее время:

“Борьба с фальсификатом - это очень важная борьба, но она не наша. Мы занимаемся совсем другими проектами. Основные наши угрозы - комплектующие и материалы. Наша задача - это совместный поиск комплектующих, чтобы отрасль просто не остановилась. Вторая задача - борьба за адекватные материалы, у нас есть несколько наработок что делать с сшитым полиэтиленом, но это вопрос нескольких лет, сейчас речь идет о замене. Еще одно основное направление - борьба за адекватную себестоимость. Также важно, сейчас открываются уникальные возможности по изменению по делового климата. Мы хотели увеличить объем предоплаты до 80%, это изменение тянет за собой еще кучу изменений.” - отметил Максим Третьяков.





