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Новый резидент ТОР "Якутия" будет создавать цифровые двойники зданий

Новый резидент ТОР Якутия будет создавать цифровые двойники зданий

18 марта 2022, 17:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: КРДВ, ЯКУТИЯ, ТИМ, BIM, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Строительство 
Источник: minvr.gov.ru

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Проект компании «Бимтехнет» станет одной из составляющих цифровой трансформации девелоперского рынка Республики Саха (Якутия).

Новый резидент территории опережающего развития «Якутия», проектно-инжиниринговая компания «Бимтехнет» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует проект ИТ-платформы для управления строительством «BimPlatform Yakutia». Предприятие займется созданием цифровых двойников зданий и объектов, где будут применяться технологии информационного моделирования (ТИМ).

По словам генерального директора «Бимтехнет» Мичила Михайлова, работа над созданием цифровых двойников предусматривает участие самых разных специалистов – геологов, геофизиков, маркшейдеров, проектировщиков, экономистов, а также сотрудников эксплуатирующих организаций. Собранные ими данные позволят смоделировать весь жизненный цикл строительных проектов – от обоснования инвестиций до ввода в эксплуатацию.

«На платформе будут собраны самые полные сведения об объектах строительства, включая модели, схемы, чертежи, а также юридическую, финансовую и техническую документацию. Оперативный доступ к информации получат представители инвестиционных и строительных компаний, подрядных и субподрядных организаций, управляющих предприятий. Результат - сокращение финансовых и временных затрат при строительстве и эксплуатации инфраструктурных, гражданских и промышленных объектов», – рассказал Мичил Михайлов

Руководитель зеркального инжинирингового центра «Навыки будущего: Технет-Якутия» СВФУ им М. К. Аммосова, член совета при главе Республики Саха (Якутия) по устойчивому развитию и благополучию Роман Гоголев заявил, что проект «BimPlatform Yakutia» имеет все предпосылки стать ключевым звеном в деле цифровой трансформации девелоперского рынка региона.

«Компания отвечает требованиям по импортозамещению решений в области технологий информационного моделирования и создания цифровых двойников, что важно в период мировых кризисов. Помимо прочего, внедряемые компанией ИТ-решения позволят обеспечить абсолютную прозрачность финансирования строительных проектов, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность Якутии и всего Дальнего Востока», – поделился Роман Гоголев.

Стоит отметить, что «Бимтехнет» станет первым в Якутии интегратором ИТ-решений в сфере строительной инженерии. По соглашению с КРДВ, объем инвестиций в проект составит более 6 млн рублей, 35 человек получат работу. Как резиденту преференциальной территории, компании предоставлены налоговые льготы и административные преференции.

«Резидент на 5 лет освобожден от уплаты налога на прибыль. Кроме этого, предусмотрены пониженные ставки по страховым взносам в ПФР, ФСС и ФОМС. Вдобавок, имеются неналоговые преференции в виде сокращения сроков и ограничения проверок, а также доступ к кредитам с субсидированной процентной ставкой», – уточнил директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, обладателем статуса резидента территории опережающего развития «Якутия» является 31 предприятие с проектами на сумму 12,9 млрд рублей. Их полная реализация позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализованы проекты 11 предприятий, трудоустроено более 500 жителей Якутии. В действующие проекты частными инвесторами вложено 4,2 млрд рублей.

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Источник: minvr.gov.ru

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