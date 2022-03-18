Совет ЕЭК обнулил импортные пошлины на более чем 450 товаров

Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер для повышения устойчивости экономик государств–членов Евразийского экономического союза. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 18 марта, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Эти решения приняты на созданной на площадке Совета Рабочей группе высокого уровня. В перечень вошли 33 пункта по четырем ключевым направлениям развития интеграции.

«С рабочей группой ЕАЭС за 2 недели сформировали Перечень союзных мер, чтобы обеспечить устойчивость экономик каждой из стран и укрепить общий внутренний рынок Евразийского пространства. И мы, и наши партнеры понимаем: степень взаимосвязанности наших экономик высокая – снижение экономической активности в одной стране повлечет последствия для остальных», - сказал Максим Решетников.

Он подчеркнул, что для обеспечения устойчивости экономик есть серьезная основа – стабильный рост товарооборота между странами в последние годы. В 2021 году объем взаимной торговли товарами ЕАЭС составил более 72 млрд долларов США, что почти на треть больше, чем годом ранее.

В числе ключевых принятых мер глава Минэкономразвития назвал снижение ставок ввозных таможенных пошлин и применении тарифных льгот в отношении самых важных категорий товаров: продовольствия, лекарств, сырья для металлургии и строительства, комплектующих для транспорта.

Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные материалы (скидка 10-15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных товаров на рынке и снизят рост цен для конечного потребителя.

Значительно упрощены Правила регистрации медицинских изделий – что позволит обеспечить потребности людей в медикаментах в условиях внешних ограничений.

Еще один пункт – упрощение подтверждения страны происхождения товаров. Так как оригиналы сертификатов происхождения традиционно пересылаются авиатранспортом, у импортеров далеко не всегда есть возможность подтвердить происхождение товара, чтобы применить пониженные импортные пошлины. Экономия бизнеса от тарифных преференций составит 110 млн долларов ежегодно.

Также достигнута договоренность о расширении применения национальных валют во взаимной торговле, формировании новых логистических цепочек и развитии сотрудничества с ключевыми партнерами Союза.

Всего на заседании Совета удалось договориться об обнулении пошлин более чем по 450 товарам на сумму 19 млрд долл (импорт). «Это те деньги, которые бизнес сэкономит и потенциально сможет использовать для того, чтобы не повышать цены на товары для населения», - отметил Максим Решетников.

«Решения по вопросам Перечня уже готовятся, будем принимать их в оперативном порядке – от сроков их рассмотрения зависит стабильность экономических процессов в наших странах», - подчеркнул министр.

Рабочая группа уже наметила контуры второго пакета мер, которые будут в дальнейшем прорабатываться в рамках следующих заседаний РГВУ.

«Для нас развитие евразийской экономической интеграции является одной из приоритетных задач. И мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное развитие наших стран, устраняем барьеры для работы бизнеса, сообща принимаем решения для укрепления национальных экономик» – сказал Максим Решетников.

Министр также подчеркнул, что принципиально важно формировать новые логистические цепочки – новые каналы экспорта и импорта, транспортные коридоры, создавать благоприятный режим для перевозок грузов в приоритетных направлениях.