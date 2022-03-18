Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации Константин Михайлик принял участие в заседании рабочей группы по внедрению системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительной отрасли Санкт-Петербурга. Заседание впервые прошло в оффлайн-формате.

Открывая встречу, Константин Михайлик рассказал о важности применения ТИМ, а также отметил высокий уровень подготовки Санкт-Петербурга к полноценному внедрению таких технологий. Он отметил, что, в условиях существующих ограничений, только интенсивный путь развития за счет внедрения цифровых технологий поможет поддержать устойчивое функционирование строительной отрасли.

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос использования отечественного программного обеспечения. По мнению заместителя Министра, российская строительная отрасль имеет более 100 программных решений, которые покрывают большую часть потребностей.

«Уступающие и недостающие части функционала необходимо оперативно доработать для замещения освободившейся ниши, образовавшейся после ухода с рынка зарубежных игроков на фоне существующих ограничений», - отметил замглавы Минстроя России Константин Михайлик, - «Мы видим главное преимущество отечественных компаний-разработчиков в том, что они создавались именно для функционирования в условиях нашей страны».

Заместитель генерального директора ООО «Ренга Софтвэа» Максим Нечипоренко отметил, что российским разработчикам могут потребоваться дополнительные ресурсы для удовлетворения всех потребностей государства.

Специалисты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» рассказали о том, что в 2022 году запланирован ряд пилотных проектов, среди которых рассмотрение цифровой информационной модели линейного объекта и объекта здравоохранения.

«В ближайшее время мы планируем выпустить обновленные требования экспертизы для площадных объектов. Третья редакция требований будет вынесена на обсуждение участниками рабочей группы для сбора предложений и замечаний», - рассказала директор СПб ГАУ «ЦГЭ» Ирина Косова.

В ходе оживленной дискуссии участники встречи обсудили основные трудности, возникающие при внедрении информационных технологий, а также пути их решения. Свои предложения от проектировщиков и застройщиков Санкт-Петербурга высказали генеральный директор ООО «Росэко-Стройпроект» Александр Лапыгин, руководитель отдела инноваций Setl Group Алексей Кушнир, а также руководитель группы BIM моделирования ООО «Инженерное бюро Хоссер» Александр Никитин. Также свою позицию по имеющимся проблемам озвучил начальник управления по развитию технологий информационного моделирования Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» Сергей Волков, выступивший одним из разработчиков серии ГОСТов единой системы информационного моделирования (ЕСИМ).

По мнению участников заседания, в сложившейся ситуации необходимо учесть имеющиеся ресурсы и выявить приоритетные направления, оказывающие наибольший эффект от поэтапного внедрения ТИМ. Кроме того, представляется целесообразным проработать вопрос формирования матрицы унифицированных проверок и требований к моделям, а также стандартизировать обмен данными через XML и IFC.

В заседании приняли участие директор Департамента цифрового развития Минстроя России Николай Парфентьев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, директор СПб ГАУ «ЦГЭ» Ирина Косова, а также представители профессионального сообщества – ведущие специалисты в области информационного моделирования проектных девелоперских организаций, разработчики программного обеспечения и представители частных и государственных организаций и учреждений.

Напомним, что рабочая группа создана по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на базе подведомственного Службе государственного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Очередное заседание Рабочей группы с целью формирования конкретных предложений в адрес Минстроя России запланировано на 2 квартал 2022 года.