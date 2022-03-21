Получены ТУ на присоединение к электросетям городских причалов «Южная дорога», «Мытнинская наб.» и «Речной вокзал»

Подведомственным Комитету по транспорту Санкт-Петербурга «Агентством внешнего транспорта» ведется работа по оборудованию городских причалов общего пользования зарядными станциями мощностью до 150 кВт. Как рассказали «ПортНьюс» в Комитете, на сегодняшний день получены технические условия на технологическое присоединение к электросетям городских причалов «Южная дорога», «Мытнинская наб.» и «Речной вокзал».

В 2022 году планируется проведение работ по проектированию кабельных трасс, а в 2023-2024 годах планируется прокладка кабельных линии и монтаж электрических зарядных станций.

Напомним, по информации ООО «ВодоходЪ», в июне 2020 года были подписаны контракты на производство пяти скоростных катамаранов Ecocruiser с ООО «Эмпериум», занимающимся разработкой и производством электрических пассажирских судов. Катамараны Ecocruiser заменят «Метеоры», которые в настоящее время эксплуатируются компанией ООО «ВодоходЪ» в Санкт-Петербурге. Первые суда на электротяге в рамках подписанного контракта планировалось спустить на воду весной 2022 года, а к 2023 году планировалось построить все пять судов.