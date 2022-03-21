Cabex 2022. День 1. Панельная дискуссия
21 марта 2022, 16:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика Транспорт
Источник: portnews.ru
Получены ТУ на присоединение к электросетям городских причалов «Южная дорога», «Мытнинская наб.» и «Речной вокзал»
Подведомственным Комитету по транспорту Санкт-Петербурга «Агентством внешнего транспорта» ведется работа по оборудованию городских причалов общего пользования зарядными станциями мощностью до 150 кВт. Как рассказали «ПортНьюс» в Комитете, на сегодняшний день получены технические условия на технологическое присоединение к электросетям городских причалов «Южная дорога», «Мытнинская наб.» и «Речной вокзал».
В 2022 году планируется проведение работ по проектированию кабельных трасс, а в 2023-2024 годах планируется прокладка кабельных линии и монтаж электрических зарядных станций.
Напомним, по информации ООО «ВодоходЪ», в июне 2020 года были подписаны контракты на производство пяти скоростных катамаранов Ecocruiser с ООО «Эмпериум», занимающимся разработкой и производством электрических пассажирских судов. Катамараны Ecocruiser заменят «Метеоры», которые в настоящее время эксплуатируются компанией ООО «ВодоходЪ» в Санкт-Петербурге. Первые суда на электротяге в рамках подписанного контракта планировалось спустить на воду весной 2022 года, а к 2023 году планировалось построить все пять судов.
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