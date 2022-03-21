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Новак поддержал легализацию майнинга криптовалют в России

Новак поддержал легализацию майнинга криптовалют в России

21 марта 2022, 17:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА
Источник: ТАСС

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Майнинг криптовалюты было бы целесообразно легализовать и законодательно закрепить в России как вид деятельности. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

"Мое личное мнение, что в принципе надо легализовывать, вводить в систему налоговых отношений. У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы было на законодательном уровне закреплено", - сказал он.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в интервью ТАСС заявил, что майнинг криптовалют необходимо ввести в правовое поле и получать за такую деятельность соразмерную плату за технологическое присоединение и потребление электроэнергии. По его словам, энергетики будут получать информацию о майнерах и понимать, какая нагрузка будет на сеть.

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Источник: ТАСС

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