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Новые потребители "Россети Юг" с начала года получили 38,6 МВт мощности

Новые потребители Россети Юг с начала года получили 38,6 МВт мощности

21 марта 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» в январе-феврале 2022 года обеспечили электроэнергией более 1,7 тыс. новых потребителей, предоставив им 38,6 МВт мощности.

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании – два детских сада в Астраханской области, поликлиника в Калмыкии, дом культуры, два детских сада и четыре медицинских учреждения - в Ростовской области.

Всего в филиалы поступило почти 2,8 тыс. заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила 172,3 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении отмечена в Ростовской (1,2 тыс. заявок на 95,5 МВт) и Астраханской (842 заявки на 23 МВт) областях. Филиал в Волгоградской области получил 546 заявок на предоставление 42,2 МВт, подразделение в Калмыкии зарегистрировало 181 заявку на 11,6 МВт.

За два месяца было заключено около 1,8 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 66,9 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Всего на сегодняшний день действуют 17,4 тыс. договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1260 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, можно воспользоваться еще одним полезным интерактивным ресурсом – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.

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Источник: Россети Юг

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