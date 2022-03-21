Инвестор планирует построить в Дагестане шесть новых корпусов для расширения туристско-рекреационного комплекса "Каспий" до 2025 года. Стоимость данного проекта оценивается 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках расширения туристско-рекреационного комплекса "Каспий" предполагается строительство шести новых корпусов, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей. В 2025 году предполагается завершение строительства туристско-рекреационных комплексов с созданием около 350 постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дагестане помимо расширения комплекса "Каспий" планируют реализовать еще три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма. До 2030 года предусмотрено создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Золотые пески", и строительство микрорайона "Лазурный берег".

Как сообщили в пресс-службе, на реализацию проекта "Золотые пески" инвестором уже вложено более 373 млн рублей. К площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км. На территории комплекса планируется строительство нескольких коттеджей. Для этого властями региона проработан вопрос о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью 4 га.

Общая стоимость комплекса "Инчхе Марина Каспий", по данным правительства региона, оценивается в 570 млн рублей, большая часть из которых предусматривается из федерального бюджета. В прошлом году на участке были проведены работы по дноуглублению и берегоукреплению. Строительство жилых комплексов разных категорий и этажности со всей социально-культурной инфраструктурой предусматривается и в строящемся микрорайоне "Лазурный берег", который расположен на территории между городами Махачкала и Каспийск.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Дагестане впервые перевалил отметку в 1 млн человек в 2021 году. По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. Так, в 2017 году регион посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., в 2019 году - 850 тыс, в 2020 году - 840 тыс.

Фото: s-caspiy.ru